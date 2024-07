Ellőtte magát Major Veronika a döntőben, álom maradt a dobogó

Major Veronika áprilisban szerezte meg a kvótáját, ami késeinek tűnhet, ellenben a saját elmondása szerint azóta már lendületből ment tovább, úgyhogy még talán jól is járt. Az alapversenybeli eredményére mindenesetre jó hatással lehetett az említett lendület és fenntartott koncentráció, hiszen folyamatosan javuló, 582 pontot hozó teljesítménnyel az első helyen lépett a nyolcas fináléba.

Sajnos a döntőben nem tudta megismételni az alapversenyen nyújtott teljesítményét Major Veronika Fotó: MOB-Média/Molnár Ádám

Ott aztán már a kezdés előtti bemutatás is lelkesítő volt, hiszen a dél-koreai és az indiai riválisa mellett ő kapta a legnagyobb támogatást: mindegy, hogy a Francia Nemzeti Lőtér a fővárostól vagy 300 kilométerre, Chateauroux-ban található, a magyar drukkerek ide is eljöttek.

Maga a verseny azonban nem kezdődött jól, mert az első szakaszban Major ugyan az ötödik helyen állt 9.7 és 10.1 közötti találatokkal, de a másodikban a hetedik helyre csúszott 9-esekkel, ezért az első kiesés határnál pedig 10.6-ot kellett volna lőnie a folytatáshoz. Ám csupán 8.2-t sikerült, ezzel pedig a 8. helyen fejezte be a szereplését.

– Sajnos a mi számunkban nem számít, hogy az első helyről jutottam a döntőbe, hiszen ott nulláról kezdődik újra. De nagyon örülök, hogy megszereztem a finálénak, hogy megszereztem a legjobb olimpiai helyezésem, ez jó tapasztalat a következő versenyszámra. A koncentrációm és a technikám is jó volt, át fogjuk gondolni, hogy mely tényezőkre kell jobban figyelnem. Összességében elégedett vagyok, de természetesen volt izgalom, nem tudnék olyan embert mondani, aki egy olimpiai döntőben nem izgul. Ám fejben is jól dolgoztam, nyugodt tudtam maradni, most ez erre volt elég – mondta el a magyar olimpiai csapat hivatalos oldalán Major Veronika.

Egyik számban sem sikerült döntőbe lőnie magukat a magyaroknak

Nem lesz magyar döntős férfi légpuskában, miután Pekler Zalán a 17., Péni István pedig a 18. helyen végzett a férfi légpuska alapversenyében. A sportlövőversenyeknek helyt adó chateauroux-i Nemzeti Lőtéren a négyszeres Európa Játékok-győztes Pekler 628,4, míg a többszörös Európa-bajnok, idén ebben a számban Eb-második Péni 628,3 kört ért el a 60 lövés során. A hétfői fináléba jutáshoz legalább 629,8 körre volt szükség.

Mészáros Eszter a 15. helyen végzett a nők légpuska számában vasárnap a párizsi olimpián. A héten torokgyulladással küzdő gödöllői sportoló az egyéni 60 lövéses alapversenyt ugyanakkor ragyogóan kezdte. "Féltáv" után viszont kisebb hullámvölgybe került, és végül 628,6 körös eredménnyel fejezte be a viadalt. Mészárosnak a hétfői nyolcas döntőbe jutáshoz minimum 631,3 körre lett volna szüksége.