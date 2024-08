Kerekesszékben tolták le a pályáról az olimpia sztárját, itt a Covid-botrány?

Hatalmasat fordult a világ három év alatt. A 2021-ben megrendezett tokiói olimpián ha csak a Covid-fertőzés gyanúja felvetődött, már nem is engedtek senkit az olimpia közelébe, most pedig Párizsban megeshetett az is, hogy a 200 méteres síkfutás döntőjében Noah Lyles covidosan, pozitív teszttel a birtokában állt rajthoz.

Noah Lyles teljesen kikészült a 200 méter végére. Fotó: EPA/MOHAMMED BADRA

Az amerikai volt a szám legnagyobb esélyese, hiszen a 2019-es, a 2022-es és a 2023-as világbajnokságon is ő nyert. Lyles ráadásul jó formában volt az olimpián, korábban megnyerte a királyszámot, a 100 métert, ami után a halott edzője előtt tisztelgett.

Ezúttal viszont Lyles meglepetésre lemaradt az aranyról, sőt még a második helyről is. A botswanai Letsile Tebogo szerzett aranyérmet 19,46 másodperccel, így ő lett az első afrikai, aki megnyerte a férfi 200 méteres bajnoki címet. Az amerikai Kenny Bednarek lett az ezüstérmes, és csak utánuk ért a célba Lyles, aki ezután erőtlenül elterült a földön, majd az orvosi személyzettel beszélt, s végül kerekesszékben tolták le a pályáról.

Hogy futhatott Covid-fertőzötten Noah Lyles?

– A Covid határozottan befolyásolta a teljesítményemet – ismerte el Lyles, aki később már maszkban jelent meg, és azt is elismerte, hogy a 100 méter vasárnapi döntője után, hétfőn éjjel hidegrázásra ébredt, majd kedd hajnalban 5 óra körül lett pozitív a Covid-tesztje. – Ennek ellenére futni akartam, és azt mondták, hogy lehetséges.

Az előző olimpiát el kellett halasztani egy évvel a Covid-járvány miatt, Lyles most fertőzötten döntőt futhatott, ez mindenképpen magyarázatra szorult, és az amerikaiak ki is adtak egy közleményt az ügyben., amelyben azt állítják, hogy minden érvényes irányelvet betartottak.

„Alapos orvosi értékelés után Noah úgy döntött, hogy versenyezne. Tiszteletben tartottuk a döntését, és továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük az állapotát” – írták.

A 27 éves klasszis az amerikaiak 4x100 méteres váltójában is futna, hogy abban rajthoz áll-e, arról egyelőre nem született döntés. A párizsi olimpia alatt több sportoló is Covid-fertőzött lett, többek között a britek sztárúszója, Adam Peaty is koronavírussal bajlódott, de róla csak a 100 méteres mellúszás döntője után derült ki, hogy beteg, nem előtte.