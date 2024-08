Története legnagyobb sikerére hajt a Puskás

A Puskás Akadémia nemcsak a továbbjutás reményében fogadja csütörtökön a hazai visszavágón az Ararat-Armenia csapatát a labdarúgó Konferencialiga harmadik fordulójában, hanem győzelmi sorozatát is szeretné folytatni. A felcsúti együttes egészen kiváló formában kezdte az új idényt, ugyanis eddig mind a négy mérkőzését megnyerte. Ebből ugyanakkor háromszor kapott gólt, amit most fontos lenne elkerülnie, tekintve, hogy egygólos előnnyel várja a második felvonást. Az viszont mindenképpen biztató, hogy éppen az örmény rivális ellen tudta megóvni a kapuját egy kiegyenlített összecsapáson.

Már az edzéseken is látszódott, hogy jó formában várja a visszavágót a Puskás csapata. Forrás: Facebook/Puskás Akadémia

Az Ararat 2019-ben és 2020-ban is egyetlen párharc megnyerésére volt a főtáblára kerüléstől az Európa-ligában, ráadásul idén is jól kezdte nemzetközi szereplését: a moldovai Zimbru Chisinau együttesét könnyedén búcsúztatta kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel, emellett a bajnokságban is két 2-0-s diadallal rajtolt az örmény kupagyőztes. Azaz, mindkét csapat négyszer nyert a szezonban, igaz, az örmény csapat egyetlen vereségét pont a PAFC ellen szenvedte el.

Az is a magyar bajnoki bronzérmes malmára hajthatja a vizet, hogy ezúttal az ellenfélnek kell megküzdenie a hosszú utazás és az időeltolódás következményeivel, ami fáradtságot és enerváltságot okozhat, ahogy az múlt héten a felcsútiak játékán is tapasztalható volt. A Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt szerint nem foglalkozhatnak azzal, mi történt az Ararat elleni első összecsapáson, kizárólag az előttük álló feladatra szabad koncentrálniuk.

– Okosan kell játszanunk, nagyon fontos, hogy a védőmunkánk minősége rendben legyen, és ki tudjuk használni a szélső támadóink gyorsaságát. Ha ezek a sarkalatos pontok rendben lesznek, komoly esélyt látok arra, hogy kivívjuk a továbbjutást. Egygólos előnyünk van, de a párharc teljesen nyílt, én úgy viszonyulok a visszavágóhoz, mintha az első meccs null-nullra végződött volna. Ha tovább akarunk jutni, jobbnak kell lennünk, azaz egyértelműen az a célunk, hogy a hazai mérkőzésünket is megnyerjük – jelentette ki Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője.

Hornyák Zsolt szerint, ha a védekezésük rendben lesz, akkor meglesz a továbbjutás is. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A PAFC csapatkapitánya, Nagy Zsolt bomba formában van, és amióta már nem védőt, hanem szélsőt játszik, gólokkal, gólpasszokkal jelentkezik. Az NB I-ben például ebben az évadban három meccsen már egy gólnál és két gólpassznál jár. Nos, ha tudná folytatni remek sorozatát, akkor az egyik nagy álma teljesülne, hiszen a klubjával egy igazi sztárcsapat ellen léphetne pályára.

Nagy Zsoltot motiválja a Fiorentina

– Engem személy szerint nagyon motivál a lehetőség, hogy esetleg a Fiorentinával játszhatunk, mert szeretek jó csapatok ellen pályára lépni, és megmutatni, hogy mit is tudunk. De nem nagyon gondolkozunk ezen, mert itt van még a visszavágó, az lebeg a szemünk előtt. Utána foglalkozhatunk azzal, hogy melyik csapat vár ránk a következő körben – fogalmazott Nagy Zsolt.

A Puskás Akadémia eredetileg a második körben is szerepelt volna, azonban kisorsolt ellenfele, az ukrán Dnyipro-1 időközben csődöt jelentett, így a párharcból mérkőzések nélkül jutott tovább a felcsúti klub, mert az UEFA mindkét találkozót 3-0-s eredménnyel a javára ítélte. A mostani párharc győztesére az előző két kiírás olasz döntőse, a Fiorentina vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben, a vesztes pedig búcsúzik. Ám előbb jusson túl a PAFC az örmény akadályon, majd utána kezdjen el az olasz sztárcsapatra gondolni.