Kollégája igazat adott Bognár Györgynek: „A szövetség a magyar klubok ellen van, amikor nem engedi a pihenőt”

Igaza van a paksi vezetőedzőnek

– Jól jött volna most egy hét szünet, hogy keddre teljesen rendben legyünk, de úgy látszik, Magyarországon csak a Ferencvárosnak lehet halasztani – ezt Bognár György, az európai kupaselejtezőkben eddig jól helytálló Paksi FC vezetőedzője nyilatkozta szombaton, miután csapata 3-1-re kikapott a ZTE-től. A Ferencvárossal kapcsolatban gyakran kritikus tréner szavaira vasárnap Hornyák Zsolt, az idénybeli harmadik bajnokiján is három pontot szerzett Puskás Akadémia edzője is reagált.

– Rendkívül nehéz hét után és előtt vagyunk. Örülünk, hogy így is kilenc pontunk van, és bár nem akarom Bognár Györgyöt idézni, szerintem igaza van a paksi vezetőedzőnek: a szövetség a magyar klubok ellen van, amikor nem engedi a pihenőt. Az örmény ellenfelünk nem játszott ezen a hétvégén, azt meg jól tudom, hogy a szlovák klubok is két meccset is elhalaszthatnak. Négy NB I-es együttes van versenyben, és itt játszani kell. Pedig a nemzetközi sikerek a magyar bajnokságot segítik

– jelentette ki Hornyák.