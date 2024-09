Két váratlan gólszerző és döntetlen a Bayern–Leverkusen rangadón

Vincent Kompany szerint az elmúlt tizenkét hónap legjobb csapata érkezett Münchenbe, ahol Xabi Alonso szerint a szezon legnehezebb feladata előtt állt a Bayer Leverkusen. Mindkét vezetőedző óvatosan, az ellenfelet maximálisan tisztelve nyilatkozott a Bundesliga nagy rangadója előtt. A játék is hasonló mederben zajlott, egyik csapat sem vállalt felesleges kockázatot, főleg a vendég Leverkusen védekezett rendkívül zártan.

Robert Andrich góljával vezetett a Leverkusen. Forrás: X/Bayer Leverkusen

Fél óra elteltével nem is volt még kapura lövési kísérlete sem a címvédőnek, ám nem sokkal később, a 31. percben az első vendég szöglet után Robert Andrich 22 méterről kilőtte a hosszút. Némileg váratlanul került tehát előnybe a Leverkusen, ami nem tartott ki sokáig, a 39. percben máris kiegyenlített a Bayern, méghozzá Aleksasndar Pavlovic remek lövéséből. Két német válogatott védekező középpályás szerezte a gólokat, erre nem sokan számíthattak.

Az óvatosság megmaradt a hátralévő időben is, igaz, a második félidő elején Serge Gnabry egy helyzetből kétszer is centikre volt a góltól. A Bayern támadója a 48. percben jól érkezett egy beadásra és a kapufát találta el, majd a kipattanót is kapura tette, ekkor a keresztlécet verte telibe.

Ez volt a Bayern legnagyobb esélye a győzelem megszerzésére, Kompany a végén még azzal is próbálkozott, hogy az idényben már tíz gólt számláló, ám megsérülő Harry Kane helyére beküldte a veterán Thomas Müllert, akinek volt is egy helyzete, de gólt ő sem tudott szerezni. Maradt az 1-1, aminek nem a pályán lévő két csapat örülhetett a legjobban, hanem a Gulácsi Péter bravúrjának is köszönhetően nyerő Lipcse és a Dortmund. A négy csapat három ponton belül áll öt forduló után, így: 1. Bayern 13 pont, 2. Lipcse 11, 3. Leverkusen 10, 4. Dortmund 10.