A szigorú magyar szövetségi kapitány tudja, hogy kell bánni a nőkkel, ez az erőssége

Cseh Sándor egyik sikerének titka, hogy finoman szól a játékosaihoz, igyekszik mindig dicsérni őket.

Cseh Sándor mindent megtesz a magyar válogatott sikeréért (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd)

– Az az igazság, hogy ezt nem azért csinálom, mert úgy gondolom, hogy ettől jobb vagy rosszabb lesz bármi. Egyszerűen próbálok mindig úgy viselkedni, ahogy éppen érzem magam.

A férfi vonalon 10-15 évig talán az egyik legkeményebb edző voltam, mert azt éreztem szükségesnek, vagy az jött ki belőlem. Itt sem azért vagyok más, mert ilyennek kell lenni, hanem mert itt más sarokpontokat látok abban, hogyan lehet egy csapatot vagy játékost megszólítani.

De azért senki ne gondolja, hogy az edzéseken simogatás folyik. Az első napon, amikor a női szakágban elkezdtem dolgozni, az első megbeszélés után megfogalmazódott bennem: egy női válogatott akkor tud jól játszani, ha boldog – mondta Cseh Sándor, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya az Origónak adott interjújában.

A válogatott egyik játékosa, Rybanská Natasa is megerősítette az edzője szavait.

– Mi boldogok vagyunk, szóval ezt valóban sikerült elérnie. Tényleg nagyon jól kezel minket, szerintem nagyon jól áll neki, hogy női edző. Nagyon meg is becsüljük, ahogyan viselkedik velünk, mert szerintem nem volt még olyan edzőm, aki ennyire tisztelte volna a női sportolókat – mármint válogatott szinten. Szóval nagyon szépen bánt velünk, és szerintem ezért is tudunk olyan jól játszani és érezzük olyan jól magunkat.

Cseh Sándor szerint ez döntött a fináléban

A görögök elleni döntőben a magyar válogatott nem tudta megismételni a csoportkörben lejátszott meccsen mutatott teljesítményét, így ezúttal be kellett érnie a vereséggel és a világbajnoki ezüstéremmel. Ezt így látta Cseh Sándor:

– Ilyenkor ezek az utak kiszámíthatatlanok. Mi végig jó formában voltunk, megnyertük a csoportot. Nagyon fontos volt a negyeddöntő, amelyet egy nagyon nyugodt, fegyelmezett játékkal hoztunk Olaszország ellen. Aztán következett egy csúcstalálkozó, a magyar–spanyol elődöntő. Talán utólagos okoskodás, de a görögök a csoportbeli vereség után végigdolgozták azt az időszakot, és az ausztrálok ellen egy nagyon kemény, szerencsés mérkőzésen jutottak be a négy közé, ahol fantasztikusan játszottak.

Talán ők a döntőben érkeztek meg arra a pontra, ahol mi már korábban jártunk. Talán csak ennyi volt a különbség a két meccs között.

A férfiválogatott az utóbbi évtizedekben (is) sorra nyerte az aranyérmeket, a kétezres évek elején az olimpiákon is. A kétszeres világbajnok női csapat is sokszor közel van a sikerekhez a négy közé jutásokkal, de mikor juthat el oda, hogy akár olimpiai bajnok legyen?