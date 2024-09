A megalázott Bayern München újra hasít, és ehhez Guardiola szívessége is kellett

Hogy fűti a Bayern München szurkolóit a revansvágy a Bayer Leverkusen ellen, az nem kifejezés. Zsinórban elhódított tizenegy Bundesliga-arany után veszítette el az elsőségét a német futball kirakatcsapata, így most Münchenben ki vannak éhezve a trónfosztó Leverkusen elleni csatára. Olyannyira, hogy a két együttes szombati, egymás elleni bajnoki rangadójára már júliusban lezárta a jegyértékesítést a házigazda Bayern, mert addigra a Kicker szerint 351 ezer jegyigényélés futott be, ami alapján akár ötször is megtölthetnék az Allianz Arenát. Azóta pedig csak fokozhatta a bajor várakozásokat a csapat repülőrajtja az új vezetőedző, Vincent Kompany irányításával: hatból hat győzelem a szezon eddigi tétmeccsein, és ami igazán elképesztő, az a 29-5-ös gólkülönbség, vagyis átlagban csaknem öt (4,8) találat mérkőzésenként. Ki hitte volna ezt májusban?

Vincent Kompany egyelőre bizonyít a Bayern München élén Fotó: EPA/Adam Vaughan

Akkoriban a Bayern München közröhej tárgya volt. Olyan nagy fejetlenség uralkodott a klubnál, hogy senki sem akart leülni az idény végén elküldött Thomas Tuchel (s vele együtt Lőw Zsolt) helyére a bajor kispadra. Először épp a Leverkusent sikerre vezető Xabi Alonso mondott nemet a Bayern ajánlatára, amihez a Bundesliga legnagyobb agyelszívója nem lehetett hozzászokva a múltban. Aztán Tuchel elődje, Julian Nagelsmann is inkább hosszabbított a német válogatottal a 2026-os világbajnokságig, minthogy vissza kelljen térnie Münchenbe. Az pedig a Bayern szintjén már tényleg megalázó volt, amikor az utolsó pillanatban Ralf Rangnick is visszakozott, és maradt osztrák szövetségi kapitány.

Guardiola állt jót Kompany alkalmasságáért

Mindezek után jelentették be Vincent Kompany szerződtetését, akinek az alkalmasságát illetően voltak kételyek, hiszen az előző idényben éppen kiesett a Burnley-vel a Premier League-ből. Igazság szerint meglehetősen simán, a 38 meccsből 24-en veszítve, mínusz 37-es gólkülönbséggel. Ráadásul 12 millió eurót még fizetni is kellett érte az angol klubnak, amivel Kompany lett minden idők negyedik legdrágább edzője. A 38 éves belga mellett szólt ugyanakkor, hogy tavaly viszont meggyőző teljesítménnyel nyerte meg a Championshipet a Burnley-vel, tehát a Bayern vezetői úgy kalkulálhattak, hogy ha rendelkezik az adott szinthez megfelelő játékosanyaggal, akkor tud teljesíteni. Kockázatmentesnek ezzel együtt sem volt mondható az edzőként még mindig rutintalan Kompany kinevezése annál a klubnál, ahol az öltöző nemcsak a BL-győztes Tuchelt, hanem 2017-ben Carlo Ancelottit is felfalta.

Mintha a Bayern a Leverkusen receptjét másolva, egy Xabi Alonsóhoz hasonló, korábbi klasszis játékost, egyúttal még fiatal és sikeréhes edzőt keresett volna. Az pedig nyilván sokat nyomott a latban, hogy a münchenieket 2013 és 2016 között vezető Pep Guardiola kezeskedett a korábbi védőjéért. – Guardiola ajánlotta be őt nekünk, ezzel pedig komoly szívességet tett. Vincent csapatkapitány volt nála a Manchester Cityben, és Pep a Burnley-ben is figyelemmel kísérte őt, mi pedig nagyra tartjuk a véleményét – magyarázta Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern elnökségi tagja.

Harry Kane: Soha nem állunk le!

– Egyértelműen ő az egyik legjobb középhátvéd, akivel együtt játszhattam, már fiatalon igazi vezér volt – fogalmazott Juhász Roland, aki az Anderlechtnél volt Kompany csapattársa. – Játékosként is nagyon intelligens volt, nem meglepő, hogy edző lett belőle. Látszik, hogy együtt dolgozott Guardiolával, mert hasonló motivációs beszédeket tart.

Harry Kane is szárnyal ebben az idényben Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/SvenN Simon/Frank Hoermann

Utóbbiakról már Harry Kane is tud mesélni. – Kompany azt akarja, hogy maradjunk lendületben akkor is, ha egy vagy két góllal már vezetünk, akarjuk a harmadik, negyedik, ötödik gólt is – árulta el a hat meccsen máris tízszer eredményes angol csatár. – Ezt láthattuk Brémában és a Bajnokok Ligájában a Dinamo ellen is. Ez az új filozófiánk. Olyan nagy nyomást akarunk az ellenfélre erőltetni, amit már nem bír el.

A legutóbbi három meccs eredménysora magáért beszél: 6-1 a Kiel, 9-2 a Dinamo Zagreb és 5-0 a Werder Bremen ellen.

Michael Olise a Bayern München nagy fogása

A hatékonyságban a Crystal Palace-től 53 millió euróért megvett Michael Olise is főszerepet játszik , a 22 éves francia szélsőnek máris öt gólja és három gólpassza van a szezonban. Első ránézésre túlkínálat van a Bayern támadószekciójában, de Kompany eddig jól keverte a lapokat, Olise mellett Jamal Musiala, Serge Gnabry, Thomas Müller, Kingsley Coman és a sérüléséből frissen visszatért Leroy Sané is megkapja a lehetőséget.

A középpályás védekezésben pedig a Fulhamtől 51 millió euróért megszerzett portugál Joao Palhinha adhat sokat, akihez fogható labdaszerző régóta hiánycikk volt Münchenben. A hat meccsen beszedett öt gól pedig arról árulkodik, hogy Kompany a védelmet is elkezdte stabilizálni, kisebb terület van a sorok között, és kevesebb teher hárul a védőkre a játék felépítésében azzal, hogy Joshua Kimmich többször lép vissza, és több mint 93 százalékos passzpontossággal indítja el a támadásokat.

– Fel kell készülnünk arra, hogy kilencven pont fölötti eredmény kell a bajnoki címhez. Ez azt jelenti, hogy van valahol húsz pont, amit meg kell találnunk – jelentette ki az előző idényben 72 pontos bajorok új edzője.

Eddig jó úton jár, de Kompany első igazán nehéz vizsgája a Leverkusen elleni rangadó lesz.