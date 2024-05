Pep Guardiola oldotta meg a Bayern München kínos edzőgondjait

Februárban jelentette be a Bayern München, hogy Thomas Tucheltől megválik az idény végén, tehát viszonylag sok ideje volt a bajor csapatnak az új vezetőedző megtalálására. Ennek ellenére kínosan elhúzódott az edzőügy, mivel Xabi Alonso, Julian Nagelsmann és Ral Rangnick is kikosarazta őket azok közül, akikkel bizonyosan tárgyalásokat folytattak. Még az is felvetődött, hogy Tuchel mégis maradhat, de ezt elvetették.

Hans-Dieter Flick visszatérése is napirenden volt, vele is tárgyaltak erről, de végül a klub új szakmai vezetése úgy döntött, hogy olyan edző kell, akivel újjá lehet építeni a csapatot, nem pedig olyan, aki a korábbi edzői időszaka miatt visszanyúl a múltba. Flick így végül az FC Barcelona edzője lett, a Bayern pedig Vincent Kompany-ban találta meg az új edzőjét.

Hivatalos honlapján jelentette be a Bayern a 38 éves belga érkezését. Kompany hároméves szerződést kapott, tehát 2027 nyaráig írt alá.

Játékos-pályafutását 2020-ban zárta le, 2008 és 2019 között a Manchester City alapembere volt, Pep Guardiola kezei alatt is dolgozott. A spanyol pedig korábban a Bayernt is irányította, amellyel azóta is híresen jó kapcsolatot ápol, és az ő keze van Kompany müncheni kinevezésében is.

– Guardiola ajánlotta be őt nekünk, ezzel pedig komoly szívességet tett. Vincent csapatkapitány volt nála a City-ben, de Pep a Burnleyben is figyelemmel követte őt. Jól ismeri Vincentet, mi pedig nagyra tartjuk a véleményét – árulta el Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern elnökségi tagja a német Sky Sportnak.

Kompany számára nem ismeretlen a Bundesliga, játékosként két évet futballozott a Hamburgban még a City-s korszaka előtt. Edzőként az Anderlechtnél kezdett, majd 2022-ben került Angliába a Burnley élére, amellyel az első idényében feljutott a Premier League-be, igaz, a másodikban, idén kiesett onnan a csapattal.

