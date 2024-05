Az FC Barcelona bejelentette az új vezetőedzőjét

Amint arról korábban beszámoltunk, Hansi Flick már Barcelonában tartózkodott, és Joan Laporta klubelnökkel vacsorázott, így nem keltett nagy meglepetést a klub bejelentése, de most lett hivatalos, hogy a német edző veszi át az együttes irányítását. Ahogy az is most derült ki, hogy Flick két évre szóló szerződést kapott az FC Barcelona vezetésére.

A katalán együttes közleménye hangsúlyozta, hogy olyan edző veszi át az irányítást, aki korábban szinte mindent megnyert, ami a labdarúgás világában lehetséges. Flick tagja volt a 2014-es világbajnok német válogatott stábjának, majd 2020-ban a Bayern München vezetőedzőjeként mindent vitt: Bundesliga, Német Kupa, Bajnokok Ligája, európai Szuperkupa és klub-vb.

Flick legutóbb megbukott a német válogatottal

Flick később a német válogatott szövetségi kapitánya lett, amelynek élén azonban megbukott. A katari vb-n már a csoportkörben kiesett a Nationalelf, majd 2023-ban továbbra is olyan gyengén muzsikált, hogy a 2024-es hazai rendezésű Eb előtt kevesebb mint egy évvel kirúgták. Azóta nem kapott munkát, bár szó volt róla, hogy a Bayern München visszaveszi a nyáron, végül nem mellette döntöttek (ott Vincent Kompany lehet a befutó), Flick pedig megegyezett a Barcelonával.

A Barcelona egyben elköszönt Xavitól is a közleményében, aki néhány hónapja még önszántából akart távozni, majd meggyőzték, hogy mégis maradjon, végül azonban összeveszett Laportával, és mennie kellett. Az utód Flicknek lesz egy régi ismerőse is az öltözőben személyében, aki a bayernes korszakában volt a csúcson.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.