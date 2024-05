Egyre kínosabb, ami a Bayern München háza táján történik

A Bayern München jelenlegi vezetőedzője, Thomas Tuchel és stábja, benne Lőw Zsolt másodedzővel az idény végén befejezi a munkát a bajor sztárcsapatnál, erről még februárban döntöttek a klub vezetői, amikor egymás után háromszor kapott ki az együttes, és egyre nagyobb esély mutatkozott arra, hogy tizenegy idény után elveszti a trónját a Bundesligában.

Thomas Tuchel az idény végén távozik, de az utódját még nem találta meg a Bayern München. Fotó: EPA/Szilágyi Anna

Ez végül be is következett, a lenézett Bayer Leverkusen lett az új német bajnok idén, de közben Tuchel Bayernje a Bajnokok Ligájában jelenleg már az elődöntőben szerepel, amelynek az első meccsén 2-2-es döntetlent ért el Münchenben a Real Madrid ellen, de közelebb állt a győzelemhez, így nyílt maradt a párharc a visszavágó előtt.

Miközben Tuchel talán BL-döntőbe vezeti a csapatot, a Bayern vezetősége gőzerővel keresi az új edzőt a következő idényre. A legutóbbi jelölt Ralf Rangnick volt, és a német sajtóban egybehangzó értesülésként terjedt el, hogy a jelenleg az osztrák válogatottat irányító edzőtekintéllyel jól haladtak a tárgyalások, már a szakmai részletekről egyeztettek, és azt valószínűsítették, hogy a héten be is jelenthetik a kinevezését.

A bejelentés megtörtént, csak nem éppen az, amire sokan számítottak. Az Osztrák Labdarúgó-szövetség megerősítette, hogy Rangnick marad a válogatott élén a nyári Eb után is. – Teljes szívemből az osztrák válogatott edzője vagyok. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a döntés nem a Bayern München ellen szól, hanem a csapatomért és a közös céljainkért. Teljes mértékben az Eb-re koncentrálunk – erősítette meg maga Rangnick.

Xabi Alonso, Nagelsmann és Rangnick kosara

Német sajtóhírek szerint Rangnick döntése alaposan meglepte a Bayern vezetését, főleg a klubot a háttérből még mindig irányító Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge párost, elsősorban ugyanis ők akarták a tapasztalt edző kezébe adni az irányítást.

Arról is lehetett hallani, hogy az előző edzőjelölt, Julian Nagelsmann épp Rummenigge nemtetszése miatt visszakozott, és annak ellenére, hogy a tavaly márciusi menesztése után visszaült volna a Bayern kispadjára, mégis inkább hosszabbított a német válogatott szövetségi kapitányaként a 2026-os vb végéig.

Legelőször azonban Xabi Alonso mondott nemet a Bayern ajánlatára, akit a bajnok Leverkusen éléről akartak elcsábítani, ő azonban folytatni akarta a megkezdett munkáját. Tehát a Bayern eddig három edzőt környékezett meg, de mindhárom maradt a jelenlegi csapatánál, holott a müncheni kispad presztízse normál körülmények között nagyobb lehetett volna azokénál.

Miért nem vonzó a Bayern München kispadja?

A Bayern most nem vonzó célpont a legjobb edzőknek. Hiába van ott a BL-elődöntőben a csapat, a jelöltek óvatosak egy olyan klubbal, amely az elmúlt egy évben kétszer is úgy tett lapátra egy elismert edzőt, hogy az ellentmondásos volt. Nagelsmann esetében tavaly és Tuchelnél idén sem adtak időt az edzőnek az idény végéig, nem várták meg az eredmények kiforrását, szinte impulzusdöntést hoztak. Például ha most kellene dönteni Tuchel sorsáról, nem biztos, hogy leváltanák, figyelembe véve a BL-menetelést. Az elhamarkodott döntések most visszaütnek.