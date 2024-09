A csapattársának nagyon elege van Harry Kane mesterhármasaiból

Harry Kane már a Premier League-ben is ontotta a gólokat, aztán a Németországba való költözése után is folytatta jó szokását. Harminchat találatával ő lett a Bundesliga gólkirálya az előző idényben, és az új szezont is hasonló lelkesedéssel kezdte. A német ligában három forduló után négy gólnál és két asszisztnál jár, ezekből hármat, illetve egyet a Bayern München legutóbbi, Holstein Kiel elleni bajnokiján jegyzett. Majd következett a kedd este, a Bajnokok Ligája első játéknapja, és Kane még a szombati teljesítményére is rápakolt egy lapáttal: négy gólt rámolt be a Dinamo Zagreb kapujába a 9-2-es kiütés alkalmával.

Michael Olise nem bánná, ha Kane visszavenne a tempóból Fotó: AFP/NurPhoto/Ulrik Pedersen

Ha azt gondolnánk, hogy a müncheni csapattársai örömmel figyelik az angol klasszis parádéját, nagyot tévednénk. A nyáron a Crystal Palace-tól a bajorokhoz igazoló Michael Olise üzente meg Kane-nek, hogy elege van már a mesterhármasaiból (vagy éppen jelen esetben a mesternégyesből).

A futballisták szokásához híven a 31 éves támadó is eltette magának a sikert hozó labdát, amit harmadik gyermekének szánt ajándékba. Csakhogy először aláíratta a labdát a csapattársaival, és Olise-nek éppen ez megy az agyára.

„Megint, tesó, ne már” – szólt a szívből jövő üzenet.