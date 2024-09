Harry Kane a harmadik gyermekét lepi meg a kiütéses meccslabdával

Nyolc góllal, egyaránt 8-0-ra korábban már nyert a Real Madrid és a Liverpool is, a kilenc rúgott azonban gól új rekord a Bajnokok Ligája főtábláján. Pedig volt egy pillanat, amikor a Bayern München drukkerei talán egygólos győzelemmel is beérték volna. A bajorok a szünetben már 3-0-ra vezettek, ám utána a horvátok gyorsan két gólt is szereztek és elméletileg szorossá tették a mérkőzést (3-2). Akkor, az 50. percben kevesen gondolták volna, hogy gólzápor lesz a vége.

Harry Kane a négy góljából hármat is büntetőből szerzett. Fotó: AFP

A kilenc gólon öten (Kane, Guerreiro, Sane, Olise, Goretzka) osztoztak, négy góllal az angol válogatott csapatkapitánya volt a legtermékenyebb. Az érdeméből az sem von le semmi, hogy a négyből hármat is büntetőből szerzett.

– Mindig elteszem a labdát a mesterhármasok után. A gyerekek ugyan utálják, ha alá van írva, de az a fontos, hogy meglegyen. A fiam, Louis imád focizni, még csak hároméves, de megkapja a labdát, oda fogom tenni az ágya mellé, tudom, hogy nagyon boldog lesz, amikor felébred – árulta el Harry Kane.

Az angol futballistának négy gyermeke van, közülük Louis a harmadik. Kane a gyerekkora óta ismeri a feleségét, együtt jártak iskolába. Hűséges férj és mintacsaládapa. Hogy akkor anno miért állt a szivárványos őrület élére? Ember nem tudja…

A címvédő Real Madrid az első félidőben kínlódott a Stuttgart ellen, a németek jobban játszottak, gólt érdemeltek volna, a másodikban azt feljött a címvédő és 3-1-re nyer. Ahogy a Liverpool is remek játékkal a Milan vendégeként, Szoboszlai gólt is szerzett.

Bajnokok Ligája, 1. forduló, keddi eredmények:

AC Milan–Liverpool 1-3 (1-2)

gól: Pulisc 3., ill. Konaté 23., Van Dijk 41., Szoboszlai 67.

Real Madrid–Vfb Stuttgart 3-1 (1-0)

gól: Mbappé 46., ill. Undav 68., Endrick 90+5.

Bayern München–Dinamo Zagreb 9-2 (3-0)

gól: Kane 20. (11-esből), 58., 73., 78. (mindkettő 11-esből), Guerreiro 34., Olise 38., 61., Sane 85., Goretzka 90+2., ill. Petkovic 49., Ogiwara 50.

Sporting Lisboa–Lille 2-0 (1-0)

gól: Gyökeres 38., Debast 65.

kiállítva: Angel Gomes (Lille) 40.

Juventus–PSV Eindhoven 3-1 (2-0)

gól: Yildiz 21., McKennie 27., N. González 52., ill. Saibari 90+3.

Young Boys–Aston Villa 0-3 (0-2)

gól: Tielemans 27., J. Ramsey 38., Amadou Onana 86.