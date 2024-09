Az Eb bíróbotránya után mit várhatunk az újabb németek elleni meccsen?

A németek elleni Eb-meccs legtöbbet vitatott jelenete az volt, ami után a házigazda megszerezte a vezetést a magyar válogatott ellen. A válogatottságot mostanra lemondó Ilkay Gündogan nekirohant a labdát fedezni igyekvő Willi Orbánnak, aki elesett, a játékvezető azonban nem fújt, a játék ment tovább, és Jamal Musiala a magyar kapuba lőtt. Gündogan a meccs után azt mondta, röhejes a magyarok felháborodása , a Premier League-ben egy ilyen ütközést biztos nem fújnának le, Marco Rossi ugyanakkor kiborult a meccs után.

A francia Clément Turpin vezeti a németek elleni Nemzetek Ligája-meccset (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

– Nem keresek kifogásokat, de amit a bíró művelt, azt szerintem még a németek is látták, hogy kettős mércével fújt – méltatlankodott Rossi a júniusi Eb-találkozó miatt. – Az első félidőben megítélt egy gólt, amikor ellökték Orbánt, a másodikban pedig hasonló szituációban befújta a szabálytalanságot. Csak egy mérce szerint lehet fújni, érdekes, hogy a VAR nem jelzett hibát.

Willi Orbán még a napokban is úgy fogalmazott, hogy továbbra is úgy gondolja, Gündogan szabálytalan volt vele szemben. A magyar csapat tagjai persze akkor és most is elismerték, hogy a németek jobbak voltak, de ettől függetlenül befolyással volt a meccsre a vitatott játékvezetői döntés.

A mostani bíró Rossi legnagyobb sikeréhez kötődik

Az előzmények fényében fontos kérdés, hogy a düsseldorfi meccsen milyen lehet a bíráskodás a Nemzetek Ligájában. A világ jelenlegi legtöbbre tartott játékvezetőinek egyike, a francia Clément Turpin vezeti az újabb német–magyar meccset.

A 42 éves bíró több ponton kötődik a magyar futballhoz. A nemzetközi porondon 2010 tavaszán az Olaszország–Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtezőn debütált, amit a házigazda 2-0-ra megnyert. Turpin mindkét együttesből kiállított egy-egy embert, a magyaroktól Kádár Tamást.

Ennél szebb emlék, hogy ő vezette Marco Rossi kapitányságának a legnagyobb győzelmét hozó meccset 2022-ben Wolverhamptonban, ahol a magyar válogatott 4-0-ra kiütötte Angliát a saját pályáján ugyancsak a Nemzetek Ligájában.

Abban az évben Turpin vezette a Real Madrid–Liverpool (1-0) BL-döntőt is, és a németeknek is van szép emléke róla. Az idei Eb nyitómeccsén az ő bíráskodása mellett ütötte ki Julian Nagelsmann csapata 5-1-re a skótokat.

Lakókocsik kiállítása a meccs szomszédságában

Remélhetőleg a mai meccs végkimenetele nem Turpin teljesítményén fog múlni, és nem is az egyéb körülményeken. A Ripost helyszíni tudósítása arról számolt be, hogy a düsseldorfi stadion mellett van Európa egyik legnagyobb vásár- és kiállítócsarnoka is. Jelenleg naponta több ezer látogatót vonz a lakó- és szabadidőautók éves kiállítása, mely a maga nemében a legnagyobb a világon.

A magyar szurkolók most már hagyományosnak mondható közös vonulással sétálnak a stadionhoz.

Nemzetek Ligája, A osztály, 3-as csoport, 1. forduló, szombat: Németország–Magyarország 20.45, Hollandia–Bosznia-Hercegovina 20.45.