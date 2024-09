A két Dárdai furcsa helyzetbe kerülhet a németek elleni meccsen

A nyári Eb egyik leginkább vitatott esete volt, amikor Ilkay Gündogan és Willi Orbán ütközése után a magyar védő a földre került, ám a játékvezető nem fújt, és néhány pillanattal később a németek megszerezték a vezetést Jamal Musiala góljával. Mindez bő húsz perc elteltével történt, és fordulópontot jelentett, mert Marco Rossi csapata bátran, több veszélyt is teremtve kezdett, Julian Nagelsmann együttese pedig a vezetés tudatában megnyugodott, s onnantól kontrollálta a meccset.

Willi Orbán és Ilkay Gündogan ütközése a mai napig vitatéma. Fotó: Damien Meyer

Gündogan akkor azt mondta, hogy a Premier League-ben röhögnének, ha egy ilyen ütközést lefújnának, Orbán viszont azóta sem érti, miért nem ítéltek szabálytalanságot. – Még mindig ugyanazt gondolom, mint akkor: Ilkay Gündogan szerintem szabálytalankodott ellenem – jelentette ki a Lipcse védője újra az M4 Sportnak. – De nincs sok értelme erről beszélni, hiszen a játékvezető tovább engedte a játékot. Ettől függetlenül be kell látnunk, hogy aznap nem mi voltunk a jobb csapat, és szombaton jobban kell teljesítenünk.

Orbán továbbra is biztos pontja a magyar válogatottnak, amelyből azonban több korábbi stabil kerettag is kimaradt, mint például Lang Ádám, Szalai Attila, Fiola Attila, Kleinheisler László és Callum Styles. A németeknél is nagy változások történtek , hiszen az Eb-n még csapatkapitány Gündogan mellett Manuel Neuer és Thomas Müller is lemondta a válogatottságot, Toni Kroos pedig vissza is vonult. Mindez azt is jelenti, hogy a tíz évvel ezelőtti világbajnokok közül már senki sem tagja a német együttesnek.

Vannak olyanok, akikkel a Dárdai fiúk még németként játszottak együtt

– Németországnak a visszavonuló játékosok tapasztalata talán hiányozhat, de óriási merítési lehetőségük van, a helyükre érkezők is nagyon jók, így taktikai értelemben nem nagyon fognak visszaesni – vetítette előre Orbán, aki jól ismeri a németeket, hiszen náluk született és nőtt fel, a teljes karrierjét ott töltötte és német U21-es válogatott is volt.

Nem ő az egyetlen a magyar válogatottban, aki korábban a másik oldalon is állt. Most először kerettag egyszerre Dárdai Pál két fia, Márton és Palkó, akik ugyanúgy voltak német utánpótlás-válogatottak. Ha pályára lépnek, furcsa helyzetbe is kerülhetnek, hiszen támadóként Palkó szembenézhet a németek védőjével, a dortmundi Nico Schlotterbeckkel, Márton pedig védőként a németek szintén dortmundi támadójával, Maximilian Beierrel, akikkel csapattársak voltak még a német korosztályos válogatottban.

Ettől eltekintve is ezer szállal kötődnek a magyarok a németekhez, hiszen az említetteken kívül Gulácsi Péter, Schäfer András és Sallai Roland is évek óta a Bundesligában szerepel, Szoboszlai Dominik is Lipcsében lett topligás játékos, Marco Rossi pedig játékoskorában futballozott Frankfurtban, ahol egy helyi lap a „Császárhoz”, azaz Franz Beckenbauerhez hasonlította.

Marco Rossi: Az Eb-n a németek voltak a legjobbak a spanyolok mellett

Rossi szövetségi kapitányként egyébként már ötödször néz szembe a német válogatottal, az eddigi négy mérkőzés mérlege egy-egy győzelem és vereség, valamint két döntetlen, ami figyelembe véve a reális erőviszonyokat, kiválónak mondható.

– A Németország elleni mérkőzések sosem unalmasak, különösen nem Julian Nagelsmann ellen, aki nagyon okos edző – fogalmazott Rossi. – Az aranyérmes Spanyolország mellett szerintem a németeké volt a legjobb csapat az Európa-bajnokságon. Kár, hogy idő előtt találkoztak a negyeddöntőben. Az Eb óta mi is először lépünk pályára. Elmondtam a játékosoknak, szerintem mi volt az oka annak, hogy olyan korán, a csoportkör végén haza kellett utaznunk. Meglátjuk, milyen gyorsan tanulunk az elkövetett hibákból.

Nemzetek Ligája, A osztály, 3-as csoport, 1. forduló, szombat: Németország–Magyarország 20.45, Hollandia–Bosznia-Hercegovina 20.45.