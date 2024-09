A győzelmekről is lemond a McLaren pilótája Verstappen legyőzése érdekében

Nagy port vert fel két hete Monzában, hogy a McLaren a papajaszabályra hivatkozva hagyta versenyezni egymással a két pilótáját. Oscar Piastrinak a diadal lebegett a szeme előtt, így nem fogta vissza magát, amikor látta az előzési lehetőséget, és elment csapattársa, a bajnokaspiráns Lando Norris mellett, aki zavarában még Charles Leclerc-rel (Ferrari) szemben is elveszített egy pozíciót.

A McLaren pilótái már nem fognak csatázni egymással Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Végül a monacói pilóta nyerte meg az Olasz Nagydíjat is – hogy ez akkor is így lett volna, ha Norris a futam kezdetén nem bukik el két helyet, azt már sosem tudjuk meg. Mindenesetre a McLaren sok kritikát kapott, hiszen Norris lemaradása a tabellát vezető Max Verstappennel (Red Bull) szemben lehetne kevesebb is a jelenlegi 62 pontnál.

Norris mögé állt a McLaren

De mindez már a múlté, a jövő pedig a wokingiak reményei szerint Norrisé. A monzai futam után felülvizsgálták a papajaszabályt, és a hétvégi Azeri Nagydíjtól már nem kérdés, hogy melyik versenyzője mögé áll be a csapat. Piastri nemhogy nem támadhatja meg Norrist, hanem át is kell adnia neki a helyét, ha a helyzet úgy hozza. Bár Andrea Stella azt nem akarja kimondani, hogy Norris lenne az első számú pilóta.

– Minden erőnkkel azon leszünk, hogy győzzünk, de a helyes módon akarjuk ezt elérni. Támogatjuk Landót, de nem szeretnénk teljesen szembemenni az alapelveinkkel. A csapat érdeke mindig az első, és fontos nekünk a sportszerűség is a versenyzés során. Igazságosak akarunk lenni mindkét pilótánkkal – jelentette ki a McLaren csapatfőnöke, aki szerint Piastri is belenyugodott abba, hogy pontokat bukhat el márkatársa segítése érdekében. – Megkérdeztem Oscartól, hogy képes lenne-e feladni egy győzelmet. Úgy válaszolt, hogy fájna neki, de ha most éppen ez számít a helyes döntésnek, akkor megteszi. Minden versenyző azért hajt, hogy nyerjen, így érett hozzáállásra vall, hogy képes lenne megtenni ilyesmit a csapat sikeréért.

Piastri is megerősítette a főnöke által elmondottakat. – A csapat megkért rá, hogy segítsek. Ha a hátralévő versenyeken szükség lesz erre, akkor megteszem. Természetesen pilótaként ezt nem egyszerű elfogadni, de most a teljes képet kell néznem, úgyhogy ha hozzá tudom segíteni Landót ahhoz, hogy több pontot szerezzen, megpróbálom.

Norris szerint ez a megegyezés nemcsak őt segíti, a csapat javára is válhat. – Biztosan több esélyem lesz így arra, hogy legyőzzem (Verstappent – a szerk.), ezért döntöttünk így. De ez nem az egyetlen indok, csapatként is hasznunkra válhat, ha egyértelműsítjük a szabályokat. Amikor másokkal versenyzel, szeretnél tisztában lenni vele, hogy meddig mehetsz el, mik a határok – vélekedett a 24 éves pilóta.

Norris hozzátette, nem a „könyöradományoknak” köszönhetően akar világbajnok lenni, hanem harcolni akar Verstappennel, és megmutatni, hogy ő a legjobb a mezőnyben. Stella is erről beszélt.

– Lando úgy akar nyerni, hogy a pályán nyújtott teljesítményével rászolgál a győzelemre. Az is rendben van, ha néha a segítségedre van a csapattársad, de nem lehet folyamatosan erre támaszkodni, és beleszólni a másik versenyébe a te kedvedért, miközben a csapattársad kiérdemelte azokat a pontokat. A McLaren és Lando sem így akar nyerni – jelentette ki a csapatfőnök.

Magnussen eltiltása

Nos, aki biztosan nem nyer az azeri hétvégén, az Kevin Magnussen. A dán versenyzőnek a Haas pilótájaként amúgy sem lett volna sok esélye erre, de ha még csak ki sem áll a versenyre, akkor végképp nem győzhet. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szabályainak értelmében ugyanis eltiltotta Magnussent egy futamtól, mert annyi balesetet okozott az elmúlt tizenöt nagydíjon, hogy tizenkét büntetőpontot szedett össze, ez pedig ilyen komoly szankciót von maga után. Az előírások tíz évvel ezelőtti bevezetése óta hasonlóra még nem volt példa. Vélhetően Magnussen sem így akart történelmet írni.