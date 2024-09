Sallai máris nehéz helyzetben, a 7-es mezben nem látják szívesen a Galatasaray szurkolói

Kerem Aktürkoglu nagy kedvenc volt a Galatasaray csapatában, 2020 és 2024 között a bajnokságban balszélsőként 138 meccsen 39 gólt szerzett, a Galata azonban szeptember elején 12 millió euróért eladta a Benficának. S szombaton rögtön góllal mutatkozott be. Nem mellékesen pedig a török válogatott a Nemzetek Ligájában hétfőn az ő mesterhármasával verte 3-1-re Izlandot. Az isztambuli gárdában Aktürkoglu viselte a hetes mezt, amit a Freiburgból pénteken érkezett Sallai Roland kap meg. Nehéz örökséget vesz át, mert a szurkolók máris összehasonlítják Aktürkogluval, és a klub Instagram-oldalán nagyon sokan fejezik ki a véleményüket, hogy a hetes mezben még most is a korábbi kedvencüket szeretnék látni.

Sallai Roland kapja meg Aktürkoglu mezszámát Fotó: Instagram/galatasaray

A 7-es mez kötelez a Galatasarayban.

Sallai Roland és Yilmaz nagy riválisok lettek

A Galatasaray a bajnokság negyedik fordulójában szombaton hazai pályán 5-0-ra nyert a Rizespor ellen, a negyedik gólt pedig az a Bars Alper Yılmaz szerezte, aki a jobbszélsőként Sallai Roland legnagyobb riválisa lesz a csapatba kerülésért. A 24 éves játékos 21-szeres török válogatott. Sallai Rolandot hatmillió euróért vette meg a Galatasaray, s honfitársunk évente 2,5 millió eurót keres majd.