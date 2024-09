Sallai fizetését nyilvánosságra hozta a Galatasaray, Freiburgban a töredékét kapta

Sallai Roland szerződése jövőre lejárt volna a Freiburg csapatánál, így a Galatasaray „jutányos” áron vásárolta meg hatmillió euróért . A Transfermarkt 15 millió euróra taksálja a 27 éves szélső piaci értékét, aki a harmadik legértékesebb magyar játékos Szoboszlai Dominik (Liverpool, 75 millió euró) és Kerkez Milos (Bournemouth, 20 millió euró) mögött.

Sallai Roland már már munkában Fotó: Facebook/Galatasaray

Sallai Rolandnak sok vetélytársa van a posztján

A Galatasaray keretében hat labdarúgó, a nigériai Victor Osimhen (100 millió), a török Baris Alper Yilmaz (20 millió), a brazil Gabriel Sara (18 millió), a kolumbiai Davinson Sánchez (18 millió), az argentin Mauro Icardi (17 millió) és a dán Victor Nelsson (17 millió) értékesebb Sallainál a Transfermarktnál, és a 24 éves, 21-szeres török válogatott Yilmaz is (jobb)szélső. Tavaly a csapatban 55 meccsen hét gólt szerzett, s tizenkét gólpassza volt. S jobbszélső a 64-szeres marokkói válogatott, 31 éves Hakim Ziyech, neki a piaci értéke „csak” 9 millió euró. Ziyech a tavalyi szezonban 23 meccsen nyolc gólt és négy gólpasszt jegyzett a Galatában az első itteni évében, előtte a Chelsea játékosa volt. S még további két jobbszélső van a Galatasaray állományában, a 24 éves, 10-szeres török válogatott Yunus Akgün (5 millió euró) és a 21 éves, négyszeres osztrák válogatott Yusuf Demir (2,7 millió), akiknek most járt le a kölcsönszerződésük a Leicester, illetve a Basel csapatában. Sallai Rolandnak tehát egyáltalán nem biztos a helye a kezdőcsapatban, de ezzel ő is tisztában volt, amikor úgy döntött, hogy a Galatasarayhoz szerződik.

Az 54-szeres válogatott Sallait mindenesetre a törökök lelkesen fogadták, és az Instagram-oldalát is ellepték a Galatasaray szurkolói, akik üdvözlik Isztambulban.

A Galatasaray arról is tájékoztatott, hogy a négyéves szerződést aláírt Sallai évente 2,5 millió eurós fizetést kap. Ez jóval több, mint a freiburgi fizetése, ott hírek szerint 720 ezer eurót kapott. Honfitársunknak anyagilag mindenképpen megérte a váltás. Az, hogy szakmailag is megérte-e, más kérdés, erre még nem tudhatjuk a választ.