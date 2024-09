Sallai a kispadra sem ülhetett le a Galatasaray keddi meccsén, hiába egészséges

A török bajnokságban hétfőn fejeződött be az ötödik forduló, az éllovas Galatasaray pedig szombaton hazai pályán 5-0-ra nyert a Rizespor ellen, és megőrizte a hibátlan mérlegét. A török átigazolási szezon utolsó napján a Freiburg csapatától érkezett Sallai Roland már ott szurkolt a lelátón társainak. Ám a Galata csak a negyedik győzelmét aratta, a 3. fordulóból elhalasztott, ugyancsak hazai meccsét ma játszotta a Gaziantep ellen. S ugyan Sallai Freiburgban is edzésben volt, vasárnap pedig Isztambulban is átesett az első edzésén, ma még a kispadra sem ülhetett le. De nem kell semmi rosszra gondolni; mivel a 3. forduló idején még nem volt a Galatasaray játékosa, erre a meccsre nem lehetett nevezni. A nigériai Victor Osimhen és a szenegáli Ismail Jakobs ugyanebből az okból nem játszhatott.

Sallai Roland itt még a Galatasaray szombati mérkőzésén a lelátón Forrás: Forrás: X/Roland Sallai

Az első edzés a Galatasaray szerelésében:

Forrás: Facebook/Galatasaray

Sallai Roland riválisa, Baris Yilmaz betalált

Osimhen és Jakobs már debütált a Galatában, és a szombati szuperrangadón, a Fenerbahce ellen pedig már Sallai is pályára is léphet. A ősi rivális Fener az öt forduló során négy győzelmet és egy döntetlent ért el, vasárnap nyert, így a Galatasaray számára az volt a feladat, hogy a Gaziantep ellen is behúzza a három pontot, és visszavegye a vezetést a tabellán. Az első félidő után 2-0-ra vezetett, az első gólt pedig a 24 éves, 21-szeres török válogatott Baris Yilmaz szerezte, aki Sallai Roland legnagyobb riválisa a jobbszélső posztján.