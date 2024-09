Áll a bál Kerkez Milosék meccse után, elragadtatta magát a bíró

A Chelsea a hajrában, Christopher Nkunku 86. percben született góljával győzte le 1-0-ra a Bournemouth csapatát a Premier League 4. fordulójában. A gólpasszt Jadon Sancho adta, aki most debütált a londoni klubban, a hazaiak pedig még az első félidőben kihagytak egy tizenegyest. Kerkez Milos végig a pályán volt. Nagyjából ennyiben össze lehet foglalni a szombati meccset, amely azonban csak és kizárólag a játékvezető, Anthony Taylor ténykedése miatt marad emlékezetes.

Kerkez Milos megúszta lap nélkül. Fotó: MTI/EPA/Ash Allen

A bíró új Premier League-rekordot állított fel a kiosztott lapok számában, ugyanis 14-szer mutatta fel a sárgát a mérkőzésen. A cserékkel együtt 31 játékos lépett pályára a találkozón, tehát Taylor csaknem minden második futballistát figyelmeztetett egy lappal. Kész csoda, hogy védőként Kerkez kimaradt a lapszórásból.

– Történelmi számú sárga lap egy olyan meccsen, amelyen valójában alig történt valami. Taylor csak rekordot akart dönteni… – jegyezte meg egy internetes hozzászóló.

Az előző laprekord 13 sárga volt a Premier League-ben, ami tavaly szeptemberben a Tottenham–Sheffield United meccsen (2-1) jött össze Peter Banks játékvezető közreműködésével.

Szombaton Szoboszlai Dominik is végig a pályán volt a Liverpool színeiben az angol élvonalban, és hazai pályán ő is 1-0-s vereség részese volt a Nottingham Forest ellen. A játékvezető ténykedése azon a meccsen is előtérbe került, egyesek szerint Szoboszlait ki kellett volna állítani, de megúszta a második sárga lapot.