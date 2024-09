A Ferencváros védője elmondta, mi volt a legfőbb indok, amiért hazatért

Optimistán tekinthet a (közel)jövő elébe Szalai Gábor, akinek szerződtetését augusztus 31-én jelentette be az FTC. A 24 éves magyar belső védő a Kecskemét utánpótlásában nevelkedett, a hírös város csapatának színeiben vált élvonalbeli labdarúgóvá, ám az idén januárban légiósnak állt, a svájci Lausanne-Sport csapatához igazolt. Svájcban megkapta a lehetőséget, első fél évében 14 bajnoki mérkőzésen játszott (12-szer kilencven percet), ezen a nyáron viszont olyan ajánlatot kapott a Ferencvárostól, amire nem tudott nemet mondani.

Hajnal Tamás (sportgazgató, FTC), Szalai Gábor és Orosz Pál (vezérigazgató, FTC Labdarúgó Zrt.) Fotó: fradi.hu

Az Európa-liga nyomós indok volt

– A tavasszal még stabilan játszottam Lausanne-ban, az új idény kezdete viszont kissé hullámzó időszak volt nekem és a klubnak is. Ekkor jött a Ferencváros megkeresése, amiről úgy gondoltam, hogy előrelépést jelenthet, mivel a Fradi az Európa-liga főtábláján játszik. Ez a svájci klubnál nem lehetett reális cél, ez volt a legfőbb indok, amiért igent mondtam – árulta el Szalai Gábor, aki korábban volt már kerettag Marco Rossinál a magyar válogatottban. – Volt még több tényező is, ami miatt ez a döntés született, de amikor a pozitív és a negatív érveket tettem egymás mellé, sokkal több volt a pozitív. Egyelőre azt mondhatom, hogy boldog vagyok itthon. Tudom, ha nemzetközi szinten is tudnék stabilan játéklehetőséget kapni, akkor akár a válogatottban is számíthatnak rám, bízom benne, hogy idővel még jöhet meghívó. Persze addig még van bőven teendőm.

Válogatott kerettag már volt Szalai Gábor, aki szeretné még kiérdemelni Marco Rossi meghívóját. Fotó: Lakatos Péter

Pozitív beszélgetés a vezetőedzővel

Új klubjában Szalai a szeptember eleji válogatottszünetben látott munkához, egy héttel a megérkezése után be is mutatkozhatott a Ferencváros balatonfüredi gálamérkőzésén. Az igazi debütálás ideje múlt vasárnap érkezett el, amikor végigjátszotta a másodosztályú Budafok otthonában 3-0-ra megnyert Magyar Kupa-találkozót. A lefújás után a csapat vezetőedzője, Pascal Jansen még a pályán megosztotta észrevételeit a jól teljesítő futballistával.

– A mérkőzés után beszéltünk pár szót, a vezetőedző kiemelt egy-két pozitívumot, illetve felhívta a figyelmemet néhány olyan mozzanatra is, amit esetleg másképp lehetett volna csinálni. Összességében pozitív beszélgetés volt – emlékezett vissza lapunknak válaszolva Szalai Gábor, akit arról is kérdeztünk: hogyan érzi, készen áll akár arra is, hogy bajnoki meccsen bizonyítson.

– Szerencsére hamar sikerült bemutatkoznom a gálamérkőzésen, majd egy tétmeccsen is, fontos, hogy mindkettőt meg tudtuk nyerni. Pénteken rendezik a következő mérkőzésünket a bajnokságban, ha a vezetőedző úgy dönt, hogy számít rám, én készen állok!

Szalai Gábor élvezi a dolgos hétköznapokat a Ferencváros népligeti sporttelepén, ahova ugyan elsősorban a futballedzésekre várják, ám hozzá kell szoknia, hogy időnként egyéb teendői is adódhatnak. Hívásunk időpontjában éppen a klub reklámfotózásán vett részt.

– Korábban is volt már hasonló élményem, igaz, nem ilyen teljes körű, de a fotózás nem volt újdonság számomra. Ez is hozzátartozik a futballhoz. Amit kell, azt megcsinálom, számomra ez nem okoz problémát – mondta a hátvéd, aki úgy érzi, jó közegbe csöppent. – Egyelőre csak pozitív tapasztalataim vannak, szeretek a Népligetbe járni edzésre. A csapattársak közül a válogatottakkal eddig kevesebb időt tudtam tölteni, de a magyarok közül Tóth Alexszel, Kaján Norbival, Pászka Lórival, Szécsi Gergővel vagy éppen a Kecskemétről már korábbról ismert Varga Ádámmal többet beszélgettem. Emellett Cristian Ramírez sokat próbál segíteni nekem a pályán és azon kívül is, például a lakáskeresésben.

Még nem az Anderlecht a fő téma

Anderlecht–Ferencváros – már csak egy hét, és szeptember 25-én ezzel a mérkőzéssel megkezdi szereplését az Európa-liga 2024/2025-ös kiírásának főtábláján a magyar bajnokcsapat. A sorozatra benevezett keretnek tagja Szalai Gábor is.

– Beszélgettünk már az Európa-ligáról, de mivel még azelőtt is vár ránk egy bajnoki, egyelőre nem ez a fő téma. Főként az előttünk álló mérkőzésekre készülünk, de természetesen nagyon várjuk már, hogy nemzetközi meccseket játszhassunk. Szeretnénk jól kezdeni az El-ben – jelentette ki Szalai Gábor.

Az európai kupamenetelés kezdete előtti, MTK elleni bajnokit pénteken rendezik meg az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Hogy Szalai Gábor újfent a kezdőcsapatban kap-e lehetőséget, egyáltalán beállhat-e, az még a jövő zenéje, egy azonban biztos: ez volna a következő szint. Meg persze az Európa-liga.