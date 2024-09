Milák máris készül 2025-re – Jövőre elverné Leon Marchand-t

Schmidt Ádám elárulta, hogy a vele 2017 óta mély baráti viszonyban lévő Milák Kristóf már tavaly év végén elmondta neki, mi várható majd a párizsi olimpián. Mint a sportért felelős államtitkár elmondta, hagyomány közöttük, hogy a nagyobb események előtt közös vállalásokat tesznek. Ez így volt a 2022-es, hazai rendezésű világbajnokságot és most, az olimpiát megelőzően is, úgyhogy ő már tavaly december 31-én pontosan tudta, mi fog történni Párizsban, ezért nyugodt volt az egész olimpia alatt. Miután maximálisan megbízott Milák Kristóf szavaiban, és az eredmények igazolták is ennek jogosságát.

Schmidt Ádám elárulta, jövőre Milák Kristóf mindenképpen visszavágna a 200 pillangón elszenvedett vereségért Léon Marchand-nak Fotó: MTI/Kovács Tamás

Most forfult a kocka, és nem az olimpiai, világ-, és Európa-bajnok úszó volt az, aki jóslásra adta a fejét, hanem Schmidt Ádám, aki kijelentette, szerinte Milák Kristóf jövőre a világbajnokságon vágna vissza a párizsi olimpia 200 méteres pillangóúszás döntőjéért Léon Marchand-nak. Ugyanis a Nemzeti Sportrádiónak adott interjúban a sportállamtitkár elmondta, hogy a tokiói játékok után folytatott egy beszélgetést Milák Kristóffal, aki akkor úgy fogalmazott, hogy 200 pillangón, ahol világcsúcstartó, nincs igazi kihívója.

A párizsi döntőt követően – amelyben Milák második lett a francia Marchand után – azonban a színfalak mögött elárulta Schmidt Ádámnak, örül, hogy végre van egy olyan ember, akinek akár már jövőre, Szingapúrban vissza akar vágni. A politikus úgy vélte, Milák Kristóf meghatározott célokkal, motiváltan várja a jövőt, és a 2025-ös tervei között a legelőkelőbb helyen a négyszeres olimpiai bajnok francia úszó legyőzése áll.