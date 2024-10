A Barcelona szárnyal, csak egy magyar gól következményei miatt aggódhat

Hansi Flick nehéz feladatot kapott. A Barcelona az előző idényben ugyan nem nyert trófeát, de nem is szerepelt tragikusan: a bajnokságban 85 pontot szerezve lett ezüstérmes, és a korábbi szezonokhoz képest a Bajnokok Ligája-negyeddöntő is előrelépést jelentett. Hosszas huzavona után végül Xavi mégsem maradt a Barcelona vezetőedzője, de a helyére kinevezett Flicknek számolnia kellett azzal, hogy a nem bukott szakemberként távozott klubikon helyét átvéve már egy közepes kezdés esetén is könnyen kikezdhetik a katalán szurkolók, akiknek a német edzőről borzasztó emlékük volt: 2020-ban a Flick irányította Bayern München 8-2-re mészárolta le a BL-ben a Barcelonát.

A Barcelona motorja, az újra egészséges Pedri szerint Hansi Flick jobb edzéseket tart, mint Xavi (Fotó: Europress/AFP/Guillermo Martinez)

A Bayern azóta még négyszer legyőzte a Barcát a BL-ben, Flick ezt a rossz sorozatot szakította meg a katalánok kispadján a múlt heti 4-1-es sikerrel, miután a meccs előtt játékosai­ba sulykolta, hogy felejtsék el a bajorok elleni közelmúltbeli kudarcokat.