Kimászna a gödörből és azonnal revánsot venne a Fradi

– Hiszek abban, hogy vihar után mindig kisüt a nap. Úgy kell pályára lépnünk szombaton, hogy nem veszíthetjük el ezt a két pontot – mutatott irányt a Fradi női kézilabdacsapatának beállója, Dragana Cvijics a Krim Ljubljana elleni Bajnokok Ligája-rangadó előtt. A kilenc győztes meccs – négyszer a BL-ben, ötször a bajnokságban – után megtorpant a Ferencváros: Metzben pont nélkül maradtak a zöld-fehérek, majd a DVSC az értékesített időn túli hetesével döntetlenre mentette a találkozót a bajnokságban. Most túl sok ideje nem volt a Fradinak, hogy akár mentálisan, akár fizikailag feltöltődjenek, ugyanis csak két nap állt rendelkezésre a szlovénok elleni felkészülésre.

Cvijics bízik abban, hogy a Krim ellen talpra áll a Fradi Fotó: fradi.hu

Mindenesetre nem lesz egyszerű kimászni a gödörből, ugyanis a Fradi az elmúlt évek legerősebb Ljubljanájával játszik szombat délután 16 órától Érden. A Győrből nyáron hazatérő szlovén klasszis, Ana Gros mellett többek között a brazil Bárbara Arenhartot, a montenegrói Tatjana Brnovicsot, Itana Grbicset és Jovanka Radicsevicset, illetve a francia ­Grace Zaadit és Tamara Horaceket is bevető, roppant masszív Krim hasonló utat jár be, mint a zöld-fehérek, ugyanis négy siker után múlt hétvégén kapott ki először a BL-ben, otthon a román CSM Bucuresti-től.

– Biztos vagyok benne, hogy jobb teljesítményre leszünk képesek, mint az elmúlt két találkozón. A Krim ugyanabban a rendszerben játszik, mint az előző idényben, tudom, hogy Dragan Adzsics mit szeretne látni a pályán. A keretük erősödött tavalyhoz képest, most sokkal veszélyesebbek, de bízom benne, hogy jó játékot mutatunk ellenük, főleg mivel otthon, a saját szurkolóink előtt játszhatunk, ami egy extra számunkra. Hiszek benne, hogy képesek vagyunk rá, hogy szintet tudunk lépni, ahogyan korábban is mindig megtettük hasonló esetekben, és nyerünk a Krim ellen szombaton. Nagyon hosszú az idény, még csak az elején járunk, mindent meg tudunk változtatni, és vissza tudjuk venni az irányítást – fogalmazott Cvijics, aki korábban kétszer is megfordult a szlovén fővárosban.

A két együttes eddig 16-szor találkozott egymással a BEK-ben, illetve a BL-ben, kilenc ferencvárosi győzelem mellett hétszer nyertek a kétszeres BL-győztes ljubljanaiak, akik az előző kiírás csoportkörében oda-vissza diadalmaskodtak.