Megalázták Lisztest: a Bundesligához szükséges intenzitás hiányzik belőle

Németországban azt írják, a következő hetekben ismét alaposan elemzik, hogy lenne-e értelme egy téli kölcsönadásnak Lisztes Krisztián esetében. Az U21-es magyar válogatott támadó, Lisztes Krisztián jövőjével foglalkozik a Frankfurter Rundschau, miután a Ferencvárostól távozó játékos a most futó idényben egyelőre még nem tudott bemutatkozni az Eintracht Frankfurt első csapatában, míg a negyedosztályú tartalékok között három mérkőzésen egy gólpasszt tudott eddig felmutatni.

Lisztes Krisztián tétmeccsen még csak az Eintracht Frankfurt negyedosztályú tartalék csapatában kapott lehetőséget Fotó: Imago/Florian Ulrich

– Ez a türelem próbája minden fél számára. A felkészülés során Lisztes gyorsan rájött, hogy mekkora ugrás számára egy európai topliga. A dinamizmus, a passzolás, a kreativitás és a befejezések terén mutatott kvalitásai hamar megmutatkoztak, és ugyan 19 éves létére már most is nagyon jó fizikummal rendelkezik, ám eddig hiányzott belőle a Bundesligához szükséges intenzitás – szemlézte a csakfoci.hu a portál cikkét Lisztesről, aki az elmúlt hetekben sérülés miatt nem állt a tartalékok rendelkezésére.

Ugyanakkor azt sem hallgatják el, hogy Lisztes fizikailag nem volt a topon, és ez a teljesítményére is hatással volt, az Eintracht – a frankfurtiak négymillió eurót fizettek a magyar támadóért a Fradinak – azonban továbbra is meg van győződve a játékos értékeiről. Nem véletlen, hogy a következő időszakban az lesz a klub egyik legfontosabb dolga, hogy a téli átigazolási szezonban esetleg olyan csapatot keressen Lisztesnek, ahol felveheti a kellő ritmust, és egy idő után erőssége legyen a Bundesligában a Frankfurtnak.

Felmerült Lisztes téli kölcsönadása

– Lisztes továbbra is a Bundesliga-kerettel edz, de az U21-eseknél fog játszani, és amennyiben képes lesz felzárkózni, illetve megtalálja a kellő ritmust, akkor a csapat nagy értéke lehet. De addig még keményen kell dolgoznia. Ugyanakkor elemzik a következő hetekben, hogy van-e értelme egy téli kölcsönadásnak. Ez a kitérő már a korábbiakban is megadta a lökést néhány frankfurti játékos karrierjének, reméljük, Lisztes esetében is ez lesz. Addig a következő két hónapban még bizonyíthat az Eintrachtnál – olvasható fr.de cikkében.

Timmo Hardunk, a frankfurtiak sportigazgatója úgy véli, Lisztes egy csiszolatlan gyémánt az európai futballban, akinek kell még egy kis idő, hogy megszokja a Bundesliga ritmusát és intenzitását. Kijelentette, közösen kell megtalálniuk a megoldást arra, hogy a támadó az Eintracht nagyon fontos játékosává váljon.