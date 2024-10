A munka nélküli Lőw Zsolt millióit továbbra is Bayern München fedezi

Nagy meglepetést keltett, hogy Lőw Zsolt nem folytatja a közös munkát Thomas Tuchellel, akinek a legfontosabb embere volt a szakmai stábban a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél, amellyel Bajnokok Ligáját is nyertek együtt, és a legutóbbi idény végéig a Bayern München kispadján is. Nem véletlen, hogy amikor Tuchel nem volt elérhető, tétmeccseken is Lőw lépett a helyébe, ő irányította az aktuális csapataikat. A közös munka azonban nem folytatódik, Tuchel elvállalta az angol válogatott vezetését, Lőw azonban oda már nem követi.

Thomas Tuchel és Lőw Zsolt útjai különváltak. Fotó: Ralf Ibing

Németországban a Sky Sports arról írt cikket, hogy Tuchel új munkájával mennyi pénzt spórolhat a Bayern München. Mivel a lap információja szerint az edzővel és stábjával az elváláskor úgy állapodtak meg, hogy 2025 nyaráig tovább kapják a fizetésüket, azzal, hogy Tuchel 2025 januárjától angol szövetségi kapitány lesz, onnantól neki már nem kell tovább folyósítani a bajor bérét.

Tuchel állítólag évi kilencmillió eurót kapott a Bayerntől, a Sky Sports szerint a Bayern ennek a 30 százalékát, hárommillió körüli összeget megspórolhat az új helyzetben. Ugyanez történik a Tuchelt Angliába is követő segítője, Anthony Barry évi félmilliós fizetésével is.

Ugyanakkor Tuchel másik két müncheni segítője, Lőw Zsolt és Arno Michels nem kaptak szerződést az angol válogatottól (vagy nem is akartak, ezt nem tudhatjuk), így ők jövő nyárig továbbra is rajta maradnak Bayern fizetési listáján, addig ugyanúgy kapják a pénzüket a német rekordbajnoktól.

Mennyit fizethet a Bayern München Lőw Zsoltnak?

Pontos összeget nem közölt a Sky Sports, de annyit megírt, hogy Tuchel három segítője összesen évi 1,5 millió eurót kaphatott. Ebből mintegy félmillió lehetett Barry része, a maradék Lőw és Michels között oszlott el, de gyaníthatóan legalább félmillió euró (mintegy 200 millió forint) jutott a magyar edzőnek is.