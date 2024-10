„Sötét nap ez Angliának” – Tuchel rögtön kereszttűzben, Lőw Zsolt már nem kell neki

A magukat a labdarúgás „tanítómestereinek” tartó angoloknál a válogatottat jellemzően szigetországi szövetségi kapitányok irányították. A két kivétel a svéd Sven-Göran Eriksson és az olasz Fabio Capello volt. Az idén elhunyt Eriksson 2001 és 2006 között vezette a háromoroszlánosokat, a 2002-es és a 2006-os vb-n, valamint a 2004-es Eb-n is a negyeddöntőig. A mérlege: 67 meccs, 40 győzelem, 17 döntetlen, 10 vereség volt, ami 59,7 százalékos mutató. Capello 2008 és 2012 között jobb mutatót ért el: 42 meccs, 28 győzelem, 8 döntetlen, 6 vereség, ez 66,7 százalékos eredményesség, de a válogatott a 2010-es vb-n már a 16 között kiesett.

Thomas Tuchel megérkezett (Forrás: X/The FA)

Angliában nagyon frusztráltak amiatt, hogy az 1966-os, hazai vb-n aratott győzelmük óta nem nyertek tornát. A legutóbbi szakvezető, Gareth Southgate 2016 és 2024 között két Eb-ezüstig (2020, 2024), két világbajnokságon negyedik helyig (2018) és negyeddöntőig (2022) jutott, de ezekkel az eredményekkel sem lett sikertréner. Leköszönése óta ideiglenes megbízatással Lee Carsley ugrott be (3 győzelem, 1 vereség), a végleges megoldás azonban Thomas Tuchel lesz.

Az 51 éves német tréner a legutóbbi négy állomáshelyén a Borussia Dortmund (2015–17), a Paris Saint-Germain (2018–20), a Chelsea (2021–22) és a Bayern München (2023–24) vezetőedzője volt. A Chelsea-vel Bajnokok Ligáját, a Bayernnel német, a PSG-vel kétszer francia bajnokságot nyert, a Dortmunddal pedig Német Kupát.

Eredményes tréner, de Angliában sokan vannak, akik szerint nem ő a megfelelő szakember az angol válogatott élére.

A Daily Mail kemény hangvételben rontott rá, még az FA hivatalos bejelentése előtt az írása címében harsogta, hogy Tuchel kinevezése sötét nap Anglia számára, nagy kockázatot vállalnak vele; megemlítve, 18 hónap áll a szakember rendelkezésére, hogy bizonyítson.

Tuchel kinevezésének nem örül a lap

Tuchel nemzetisége nagy betűkkel van kiemelve, és három pont követi. A lap tehát különösen nehezményezi, hogy német szakember lesz a szövetségi kapitány – ebbe nem nehéz belelátni a történelmet... De alapvetően a Daily Mail azzal sem ért egyet, hogy külföldi szakvezető veszi át az irányítást, és visszanézve Erikssonról és Capellóról sem szép véleményt fogalmaz meg, anyagiassággal vádolva őket.

Thomas Tuchel már nem számít Lőw Zsolt munkájára

S ugyan a lap Southgate-et sem emeli az egekbe, kiemeli, hogy ő angol („egy közülünk”), aki játékosként is sokat tett a válogatottért, büszkén viselte a nemzeti csapat mezét, és szakvezetőként is hitet, reményt adott. Ami Tuchel esetében nem mondható el. A Daily Mail arról is ír, hogy a január 1-jén munkába álló szakember fizetése évi ötmillió font lesz.

Tuchel segítője Anthony Barry lesz, vele a Bayern Münchennél és a Chelsea-nél is dolgozott. A Tuchel, Barry kettőst egy bővebb csapat segíti majd, de csak később jelentik be, hogy kik alkotják ezt a stábot. Korábbi állandó munkatársa, Lőw Zsolt az m4sport.hu információi alapján azonban ezúttal nem tart Tuchellel.