Ultimátumot adott a NOB, ami Kovács Kokó István elképzelését is felülírja

Gyennagyij Golovkin World Boxingon belüli szerepvállalásával igencsak felgyorsultak az események a sportág olimpiai szereplése körül. A profik között a középsúlyt hosszú éveken keresztül uraló egykori bokszoló nagy elánnal vetette bele magát a munkába, és máris találkozott Thomas Bach NOB-elnökkel a panamai Asuncionban, ahol Golovkin ismertette a 2023-ban éppen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által támogatott World Boxing terveit arra nézve, miként képzelik el a sportág irányítását és a nyári ötkarikás játékokon való benntartását.

Gennagyij Golovkin és Thomas Bach megkezdte a tárgyalásait, hogy az ökölvívás olimpiai sportág maradhasson. Fotó: a Kazah Olimpiai Bizottság

A találkozóról a Kazinform hírügynökség számolt be, és az október 3-i megbeszélésen Golovkin bemutatta a NOB elnökének a bizottság részletes munkatervét, és felvázolta a közeljövőre tervezett feladatokat. Mindkét fél hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az ökölvívás az olimpiai programban maradjon, beleértve a 2028-as Los Angeles-i olimpiát is.

Az ökölvívás ötkarikás jövője kritikus fordulóponthoz érkezett, ugyanis hamarosan megoldást kell találni a sportág nemzetközi szintű irányításáért folyó harcban. A NOB 2025 elejét tűzte ki határidőként arra, hogy a nemzeti bokszszövetségek kilépjenek az IBA kötelékéből. Ennek megsegítésére még szeptember 30-án James MacLeod, a NOB-nak a nemzeti olimpiai bizottságokkal való kapcsolattartásért és az olimpiai szolidaritásért felelős igazgatója, Kit McConnell sportigazgatóval és Mariam Mahdavi jogi tanácsadóval együtt aláírt és minden nemzeti olimpiai bizottság számára elküldött levelében azt várja el minden bizottságtól, hogy amennyiben a nemzeti bokszszövetségük nem lép ki az IBA tagszervezetei közül, akkor szakítsák meg a kapcsolatukat az adott szövetséggel.

Az IBA azonnal nyíltan bírálta a NOB lépését, azzal vádolva a sportszervezetet, hogy aláássa a Nemzetközi Bokszszövetség mellett kitartó nemzeti ökölvívó szövetségek függetlenségét. Chris Robert, az IBA főtitkára botrányos politikai játszmával és zsarolással vádolta a NOB-ot, mely levelében azt sem titkolta el, ha nem teljesül az akarata, az ökölvívás nem lesz ott a 2028-as olimpián. Az IBA közvetlen beavatkozásnak minősítette a NOB-nak a nemzeti olimpiai bizottságokra gyakorolt ​​nyomását, és elutasított minden alternatív szervezetet, amelynek nincs megfelelő háttere a boksz olimpiai játékokon való jövőjének biztosításához.

Fábián László elárulta, ha a MÖSZ nem tesz eleget a NOB kérésének, komoly forráselvonásban részesülhet. Fotó: Nemzeti Sport /Koncz Márton

A fentiek azért is fontosak, hiszen a NOB levele a Magyar Olimpiai Bizottsághoz is megérkezett, és amint azt Fábián László, a MOB főtitkára lapunknak elmondta, a hazai szervezet továbbította is azt a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek. Az egykori kiváló öttusázó elárulta, konkrét időpont az IBA elhagyására nincs a levélben, ugyanakkor azt megnevezték, hogy 2025-ben döntésre kell mindenkinek jutnia, beleértve ebbe a NOB-ot is az ökölvívás olimpiai jövőjével kapcsolatban.

– Egy többlépcsős dolog vége felé közeledünk, ugyanis Tokióban és Párizsban a NOB még megszervezte az ökölvívó tornát az olimpiákon, de tovább ezt a feladatot nem vállalja, hanem azt szeretné, hogy egy új szervezet vegye át ezt a szerepet. Nyilvánvaló, hogy amennyiben a boksz ott lesz Los Angelesben, akkor azoknak lesz esélyük indulni az olimpián, sőt már az olimpiai kvalifikációs viadalokon, akik csatlakoznak a NOB által elfogadott új szervezethez. Ha a magyar szakszövetség nem tesz ennek eleget, akkor azt kockáztatja, hogy a magyar ökölvívás semmilyen formában nem lehet jelen az ötkarikás nyári játékokon, ami komoly forráselvonással is jár – fogalmazott lapunk kérdésére Fábián László.

Ha a magyar bokszszövetség nem lép ki az IBA tagszervezetei közül, Kovács Richárdnak a párizsi nyári játékok volt az utolsó olimpiája. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A MOB főtitkára ugyanakkor hozzátette, ha ez a sajnálatos eset állna fenn, a NOB elképzelését, miszerint vonja vissza a magyar bokszszövetség MOB-közgyűlési szavazati jogát, jogi szempontból jelenleg nem lehetne végrehajtani.

– Az alapszabály kimondja, amennyiben egy olimpiai sportágnak van hazai szövetsége, az automatikusan tagja a MOB-nak is, viszont ha az ökölvívás kikerül az olimpiai sportágak közül, akkor a MÖSZ hiába lép át az új szervezetbe, azonnal kikerül a Magyar Olimpiai Bizottságból. Tehát ahhoz, hogy végre tudjuk hajtani a NOB akaratát ebben a kérdésben, bizony alapszabályt kell módosítanunk előtte – tette hozzá Fábián László.

A MÖSZ elnöki székére aspiráló Kovács Kokó István mind az IBA-val, mind a World Boxinggal kapcsolatban áll. Fotó: Hegedûs Márta

Ráadásul az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy a hazai ökölvívó-szövetség is zűrös időszakot zárna le végre a november 9-i közgyűléssel, ahol többek között elnököt is választanak. Kovács Kokó István a Magyar Nemzetnek elmondta, mind az IBA, mind a World Boxing vezetőségével tárgyalásban van, és elnökké választása esetén az lesz az egyik legfontosabb célja, hogy szeretet sportága ott maradhasson az olimpiai sportágak között. Kokó két napja még úgy fogalmazott, úgy látja, még nincs itt az idő arra, hogy kimondjuk, a magyar ökölvívás melyik szervezetbe tagozódjon be.

Nos, úgy is felfoghatjuk a NOB körlevelét, legalább ezt a dilemmát leegyszerűsítette...