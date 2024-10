Kovács Kokó István végre eleget tesz a magyar sportrajongók óhajának

Végre-valahára megjelent a Magyar Ökölvívó Szakszövetség hivatalos honlapján, hogy az október 12-éről elhalasztott tisztújító közgyűlésre 2024. november 9-én, 11 órai kezdettel kerül sor a Magyar Sport Háza 1. emeleti konferenciatermében. A közgyűlésnek összesen három napirendi pontja lesz:

Az ügyvivői testület beszámolója a megválasztása óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2024. évi gazdasági helyzetéről, valamint a XXIII. Nyári Olimpiai Játékokról. Folyamatban lévő jogi eljárások összefoglalása. Tisztújítás, amelynek keretében megválasztják a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökét, elnökségét, tagjait, az ellenőrző testület elnökét és tagjait

Ugyanakkor azt is bejelentették, amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, a megismételt közgyűlésre 2024. november 16-án kerül sor.

Kovács Kokó István elárulta, rengeteg klub kereste meg azért, hogy vállalja el a magyar ökölvívás vezetését (Fotó: Koncz Márton)

Egy biztos, határozott és felelősségteljes, közösség által elfogadott, a sportszakma előtt hiteles és az ökölvívás iránti alázatos, erős szakmai tapasztalattal rendelkező elkötelezett elnökre óriási szüksége van a sportágnak, ugyanis szinte csak gond akad a szövetségen belül. Elgendő a párizsi olimpián 5. helyen végzett Kovács Richárd esetét felhozni, aki a nyári játékokat követően elárulta, hiába vár a felkészülését segítő pénzekre, a szövetség nemhogy fizetni, de válaszolni sem akar a felvetésére. Hasonlóképpen járt a Magyar Nemzet is, hiszen több mint egy hónapja feltettünk két egyszerű kérdést írásban – miért nem fizetik ki az elmúlt időszak legeredményesebb férfi ökölvívóját, illetve a MÖSZ vajon az IBA vagy a World Boxing tagszervezeteként képzeli el a magyar amatőr ökölvívás jövőjét –, ám azóta sem kaptunk rá választ, holott többször is jeleztük kérdésünket.

Amikor tavaly novemberben a sportállamtitkárság elnök helyett átmeneti időszakra egy ügyvivő testület formájában képzelte el a szövetség vezetését, sokan azzal magyarázták mindezt, ezzel időt adnak arra, hogy megfelelő embert találjanak a sportág élére. Nos, az ügyvivő testület ideje lejárt, mert november 9-én újra lehet elnöke a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek. És ha a klubok többségén múlik, akkor nem is akárki, hanem a sportág hazai ikonja, az amatőrök és a profik között mindent címet megnyert, olimpiai bajnok Kovács Kokó István.

– Az, hogy elnökként vezessem a magyar szövetséget, szeretett sportágamhoz vezetőként térjek vissza, és a tudásomat a magyar ökölvívás érdekében hasznosítsam, már nem újkeletű felvetés, a közbeszédben már évek óta benne volt, vajon miért nem én vagyok a szervezet első embere. Korábban nem állt módomban ezt a szolgálatot elvállalni, ugyanis a Nemzetközi Bokszszövetség, az IBA főtitkáraként nem tölthettem be ezt a tisztséget betölteni. Most, miután hazaköltöztem, helyzet van, és ha a sportág közgyűlése bizalmat szavaz nekem, készséggel vállalom a magyar ökölvívás irányítását, újbóli felemelését, és elkötelezetten szolgálom szeretett sportágamat – jelentette ki lapunknak a magyar bokszlegenda.

Kokó elárulta, rengeteg klub kereste meg az elmúlt időben, hogy betartja-e az ígéretét, miszerint ha támogatják, elfogadja a jelölést. Legutóbb, a Hajdúszoboszlón rendezett utánpótlás magyar bajnokságon keresték meg, és az amatőrként olimpiai, világ-, és Európa-bajnokunk, a profik között magyarként először világbajnoki címet szerző egykori bunyós minden alkalommal és minden megkeresőnek megerősítette, igen, vállalja a megméretést, ha jelölik, elindul az elnöki tisztségért. Igaz, aggályai vannak bőven az elnökválasztással kapcsolatban.

– A jelen rendszerben kideríthetetlen, hogy kik és hányan jelöltek valakit elnöknek a MÖSZ élére, illetve egyéb tisztségekre. Ugyanis a választás eljárási rendje nem ismert, és a kluboknak, a sportág vezetőinek vagy a MÖSZ címére levélben, vagy a szakszövetségen kívüli, ismeretlen tulajdonú privát gmail címre ([email protected] – a szerk.) kell a jelöléseiket elküldeni. Ettől kezdve senki sem tudja, beérkezett-e a jelölése, és kit szeretne az elnöki székben látni, és azt sem ismert, hogy kik felügyelik az elektronikus jelöléseket. Az is meglehetősen aggályos, hogy az október 12-i közgyűlést informatikai okokra hivatkozva halasztották el november 9-ére, miközben az alapszabályunk egyértelműen papír alapú szavazást ír elő a választásokra, tehát a választások nem igényelnek informatikai támogatást – állítja Kokó.

Rengeteg anomáliával találkozott a bokszlegenda az elnökválasztás menetével kapcsolatban (Fotó: Hegedűs Márta)

Kovács István azt is hozzátette, jelenleg az sem tisztázott, hogy egyáltalán kik jogosultak szavazni, ugyanis az alapszabály szerint a profik a többi taggal egyetemben választhatnak, sőt, választhatók is, mégsem tűnik úgy, hogy ezt a jogot az ügyvivő testület biztosítani kívánja. Azt sem érti, vajon az ügyvivő testület 2024-es határozatai – többek között a tisztújító közgyűlésről vagy Hámori Luca olimpiai jutalmának felemeléséről – miért nincsenek fent a szövetség hivatalos honlapján.

– Amennyiben november 9-én a közgyűlés megtisztel bizalmával és elnökének választ, szakértői csapatommal azonnal nekiállunk talpra állítani a szövetség, a sportág működését és megkezdjük a magyar ökölvívás jóhírének helyreállítását. Teljes szerkezeti átvilágítás indokolt, mivel a jelenlegi rendszer életképtelen, nem tölti be a szerepét. Napra kész kommunikációt vezetnék be, hiszen most egyszerűen ilyen nem is létezik a szövetségnél. Minden egyes kulcspozícióra nyílt pályázatot írnánk ki, aminek menetét mindenki nyomon követhetné a hivatalos honlapon. Az utolsó fillérig nyilvánosan és minden érintett számára átláthatóan elszámolnánk a szövetség és a sportág működéséhez szükséges anyagi támogatásról – sorolta fel azokat a feladatokat a sportvezető, amiket a leggyorsabban végrehajtana elnökként.

Ha 2028-ban, Los Angelesben ki is marad az ökölvívás az olimpiai műsorból, 2032-ben, Brisbane-ben visszatér

Kovács István szerint jelenleg nem releváns, hogy a MÖSZ az IBA tagszervezete marad-e vagy átlép a World Boxingba, ugyanis amíg utóbbi nem felel meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által támasztott elvárásoknak, addig nem léphet az előbbi helyébe, és így nem ismeri el a szervezetet a NOB, ezért nem lehet az olimpiai boksztorna szervezője. A sportvezető mindkét szervezettel tartja a kapcsolatot – nemrég erről is tárgyalt Lausanne-ban –, és jelenleg nem kell még dönteni arról, hogy a magyar szövetség melyik úton menjen tovább.

– Jelenleg a teljes jogkör helyett partneri kapcsolat jöhet létre a World Boxing és a NOB között, ez pedig garantálhatja az ökölvívás olimpiai részvételét. Ráadásul az IBA nem is akar megfelelni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kritériumainak, függetlenül attól, hogy Thomas Bachnak vagy másnak hívják a NOB elnökét. Én úgy vélem, ha az ökölvívás ki is marad Los Angelesben az olimpiai sportágak közül, 2032-ben, a brisbane-i nyári játékokon mindenképpen visszatér. Ezért fontos, hogy az ökölvívás itthon benne maradjon a támogatott sportágak között, hiszen ez az a sportág, amit sosem lehet eltörölni – fogalmazott Kokó.

Nem titkolja, amennyiben megválasztják a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökének, megtartja a négy nagy profiszervezet közül a WBO-nál meglévő vezetői pozícióját is. Úgy véli, ez kivételes lehetőség lenne a magyar ökölvívás és sportdiplomácia számára is, hiszen sokkal inkább erősítené a hazai bokszot ez a kapcsolat, mint gyengítené.