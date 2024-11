A legutóbb rossz vége lett Amszterdamban a győzelmi kényszernek

Nyernünk kell Hollandiában! Tiszta sor, ugyanis ha a magyar csapat tényleg megszerzi a három pontot Amszterdamban, akkor az utolsó körben ki is kaphat, mert a hollandok beérhetik ugyan pontszámban, ám a Nemzetek Ligájában a csoportkör végén ebben az esetben az egymás elleni eredmény számít. Az pedig a budapesti döntetlen miatt Marco Rossi csapata mellett szól, így a válogatott a második helyen végezne, és osztályozó nélkül maradna az A divízióban.

A gond az, hogy nem is olyan régen, 2013. október 13-án is hasonló volt a helyzet: muszáj volt nyerni. Egervári Sándor ennek megfelelően kockázatos taktikával, a szokásosnál több támadót bevetve küldte pályára a válogatottat a Johan Cruyffról elnevezett stadionban, és tudjuk az eredményt: 8-1-es, megalázó vereség és a szövetségi kapitány lemondása.

Marco Rossi egész biztosan tanult elődje esetéből, és most úgy kell győzelemre alkalmas taktikát kidolgoznia, hogy egyben minimalizálja a kockázatot is, és ez igazán kapitányt próbáló feladat.

Egervári Sándor ekkor már tudta, hogy a mérkőzés végén lemond a posztjáról Fotó: MTI/Illyés Tibor

A legutolsó információk szerint a csapat összeállításakor csaknem minden kerettagra számíthat, egyedül annak a Bolla Bendegúznak a szerepeltetése kérdéses, aki az utóbbi időkben alapembere lett a csapatnak, nagyszerűen teljesít a Rapid Wienben, ám egy hete, éppen amikor megszerezte az első gólját a bécsi együttesben, megsérült. Ennek ellenére ott van Telkiben, mert a sérülése nem súlyos, van esélye a felépülésre. A másik sérültnek hitt játékos, Szabó Levente maga adott magyarázatot az állapotára: – Begörcsölt a lábam, amúgy is csere lett volna, szóltak is, hogy kicsit üljek le, nem ártott a csapatnak egy kis időhúzás, hiszen éppen nagyon jött a Hamburg. Meglepett utána, hogy erről kérdezgettek, láttam is, hogy kontaktsérülésről szóltak a hírek, de ebből semmi sem volt igaz, teljesen jól vagyok.

Sokat jelentene a második hely

A győzelmi kényszert az is magyarázza, hogy a magyar válogatottnak a hátralévő két meccsen több pontot kell szereznie a hollandoknál – Németország helye már biztos a negyeddöntőben –, és bár nem lehetetlen, nem is valószínű, hogy egy esetleges amszterdami döntetlen után Ronald Koeman csapata kedden kikapna a bosnyákoktól, mi pedig ugyanakkor megvernénk a németeket.

A Nemzetek Ligája A divíziójában az első és a második hely valamelyikének az elérése azt jelentené, hogy a sorozat következő kiírásában is biztosan az A divízióban szerepelhetünk, és várhatóan az első kalapba kerülnénk a vb-selejtező sorsolásakor. Ha nem érjük el a második helyet, akkor várhatóan a második kalapba kerülünk a sorsoláskor.

A legtöbb esély arra van, hogy a magyar együttes a harmadik helyen végez, ebben az esetben tavasszal osztályozót játszhat az A divízióban maradásért valamelyik B ligás 2. helyezettel.

Gil Manzano fújja a sípot a Amszterdamban Fotó: AFP

Tegnap kiderült, a spanyol Gil Manzano vezeti majd a Hollandia–Magyarország Nemzetek Ligája-összecsapást, két segítője Diego Barbero és Ángel Nevado lesz a partvonalnál, míg negyedik játékvezetőként José Luis Munuera tevékenykedik majd. A negyvenéves Gil Manzano eddig egy alkalommal fújta a magyar válogatott meccsén a sípot, másfél éve ő dirigálta a 0-0-ra végződött Montenegró–Magyarország Európa-bajnoki selejtezőt.