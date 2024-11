A Manchester United és a Roma is a Ferencváros hátát nézi, de Pascal Jansen ennél is többre vágyik

Minden a terv szerint alakult

– Nagyon jól hangzik négy meccsen immáron 6 pontunk van, ugyanígy szeretnénk folytatni, sőt még ennél is jobban akarunk szerepelni. Az első félidőben az emberelőny ellenére is még kerestük önmagunkat, hogy nyomás alatt tudjuk tartani a Kijevet, ami aztán a második félidőben teljes mértékben sikerült is. Ahogy a szünetben megbeszéltük, megfuttattuk őket a széleken, helyet teremtve a középen érkezőknek, és ez teljes sikert hozott – magyarázta Pascal Jansen, aki a nyáron vette át a Ferencváros vezetőedzői pozícióját.

Pascal Jansen és csapata nagy győzelmet aratott csütörtök este. Fotó: Czeglédi Zsolt

Öröm, hogy egyszerre öt magyar lehetett a pályán

A brit-holland edző két magyar játékost, Dibusz Dénest és Varga Barnabást jelölte a kezdőcsapatába, később azonban Botka Endrét, a húszéves Kaján Norbertet és Gruber Zsombort is pályára küldte.

– Számomra egyáltalán nem meglepetés, hogy öt magyar játékost tudtam pályára küldeni, köztük két fiatalt is, ez még akkor is öröm, ha sárga lapok és sérülés miatt kellett beállniuk

– mondta Jansen.

A Manchester United és a Roma is a Fradi mögött

A Dinamo legyőzésével a Ferencváros immáron hatpontos az Európa-liga alapszakaszában, ezzel négy játéknap után a tabella 14. helyén áll, megelőzve olyan sztárklubokat, mint a Manchester United az AS Roma vagy éppen az FC Porto. Ez a pozíció a sorozat végén továbbjutást érne – a 36 csapatos főtábla első 8 helyezettje automatikusan a nyolcaddöntőbe jut, míg a 16-24. helyezettek egy kieséses kört játszanak jövőre a legjobb 16 közé jutásért.