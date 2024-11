Sztárigazolás: Kucsera Gábor ismét naggyá tenné a Fradit

Varga Ádám a KSI-ben kezdett el kajakozni, s egészen mostanáig ugyanott sportolt. Most nagy döntésre szánta rá magát: Kucsera Gábor hívó szavára az FTC-be igazol. Miként a Fradi.hu-nak adott interjúban elmondta, fontos szempont volt, hogy a jelenlegi edzőjével, Matyus Zsolttal és társaival együtt folytathatja a munkát a Fradiban.

Varga Ádám az FTC sportolójaként készül a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Forrás: Fradi.hu

– Úgy néz ki, hogy az edzőmmel, és az edzőtársaimmal tudok maradni, és így szinte minden változatlan lesz a karrieremben. Egy sportoló életében talán az a legjobb, ha megszakítástól mentesen megy a munka, mert amit már megszoktam, és bevált az eredmények alapján, azt nem szeretném megváltoztatni – mondta Varga Ádám, aki a tokiói és a párizsi olimpián is ezüstérmet szerzett, így mi más lehetne a célja, mint hogy harmadik nekifutásra 2028-ban, Los Angelesben győzzön.

Mindenesetre immár minden adott Varga Ádám nyugodt felkészüléséhez. Idén csatlakozott a Magyar Honvédség Sportszázadához, s szeptemberben teljesítette is az alapkiképzést. Emellett folytatja fizikusi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen.

Kucsera Gábor focizott is a Fradiban

Kucsera Gábor pedig voltaképpen hazatért. Gyerekként a Fradiban focizott, igaz, miként felelevenítette, labdarúgásban nem számított tehetségesnek. Később kajakosként aztán visszatért a klubba, november eleje óta pedig szakosztály-igazgatóként ő irányítja a szakosztályt.

Kucsera, aki jelenleg a Dancing with the Starsban szerepel, szeretné erős utánpótlásbázissá tenni az FTC-t, de azt is elárulta a vele készített interjúban, hogy ismert versenyzőket is szeretne igazolni. Varga Ádám már az ő hívó szavára igazolt a zöld-fehérekhez.

Varga Ádám nagy elődök útját követi az FTC-ben

Jelenleg hivatalosan még a párizsi olimpiáról lemaradt Kozák Danuta is a Ferencváros sportolója, a hatszoros olimpiai bajnoknő nem jelentette be a visszavonulását és nem is erősítette meg az erről szóló híreket.

Régebben az ismert kajakosok közül Kucsera Gáboron kívül az olimpiai bajnok Hesz Mihály, a kétszeres olimpiai aranyérmes Gyulay Zsolt testvére, a vb-ezüstérmes Gyulay Katalin, továbbá a világbajnok, olimpiai bronzérmes Zala György, Milák Kristóf erőnléti edzője is az FTC-ben sportolt.