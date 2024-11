Döbbenet: a világ legjobb teniszezőjét egy torony tetején látták

– Amikor korábban ötödik helyen álltam a világranglistán, nem éreztem az ötödik legjobbnak magamat. Most viszont már úgy érzem, tényleg ide tartozom. Nagyszerű évem volt, de van elképzelésem arról is, hogy miben fejlődhetnék még – mondta az elveszített vb-döntő után Fritz, aki James Blake 2006-os szereplése óta első amerikai játékosként játszhatott döntőt az évzáró világbajnokságon, s a US Open-döntő után még egy jelentős finálét vívhatott idén.

Sinner, Alcaraz, Fritz, Nadal: irány a Davis-kupa

Sinner és Fritz még egyszer összecsaphat idén, ugyanis mindketten vállalják a szereplést a Davis-kupa végjátékában. Csütörtökön a címvédő Olaszország Argentína ellen, míg az Egyesült Államok az ausztrál csapattal játszik negyeddöntőt, az elődöntőben jöhet létre az olasz–amerikai párosítás.

A Davis-kupa málagai nyolcas döntője már kedden elkezdődik, a házigazda Spanyolország a holland csapattal mérkőzik az elődöntőbe jutásért, ezen az ágon szerdán Kanada és Németország csap össze.

A spanyolok meccseit nemcsak a hazai pálya miatt övezi majd kitüntetett figyelem, hanem azért is, mert ott van a csapatban Carlos Alcaraz, valamint Rafael Nadal is: a huszonkétszeres Grand Slam-bajnok Nadal ezzel az eseménnyel zárja le profi karrierjét.