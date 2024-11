Görögország a magyar csatár lábai előtt hever – Öt meccsen négy gól a termése, még a végén Marco Rossi is felfedezi

Ki tudná feledni a mondást, miszerint No Bajner, no party... Az egykori magyar U19-es válogatott csatár a magyar foci egyik nagy reménysége volt, és sokan úgy is vélekednek, hogy az immár 34 éves játékos az is maradt. Holott mind idehaza, mind pedig külföldön olyan klubok igazolt játékosa volt, amelyekben igazán kiteljesedhetett volna a támadó. Ugyanis karrierje során megfordult a német Borussia Dortmundban – gólt is rúgott, amint az látható a videón –, az angol Ipswich-ben és Notts Countyban, az olasz Modenában, vagy éppen itthon Pakson, Pécsett és szülővárosában, a Haladás csapatánál. Ha finoman akarunk fogalmazni, túl sok emléket egyik csapatnál sem őriznek Bajnerról.

Ám úgy tűnik, a csatár későn érő tehetség. Amikor már-már kezdték elfelejteni, Bajner alig egy hónapja a görög Episzkopi együttesébe igazolt, ám amikor kiderült, hogy a csapat a görög negyedosztályban játszik, újfent sokan legyintettek mosolyogva. A magyar csatár azonban rácáfolt a gúnyolódókra, és a csapat gólfelelősévé lépett elő – írta a vaol.hu. A korábban szebb napokat megélt krétai klubnak dúsgazdag tulaja benne látta a csapat centerét, és Bajner nem is okozott eddig csalódást. Az első meccsén csereként beállva rögtön egy szöglet utáni fejesgóllal egyenlített, és azóta is termeli a gólokat, öt bajnokin négyszer volt eredményes.

Hétvégén az Episzkopi idegenben nyert 2-1-re, a vendégek vezető gólját a 24. percben a 34 éves magyar csatár szerezte. A csapat ráadásul egészen kiválóan teljesít immár Bajnerrel a soraiban, ugyanis nyolc mérkőzésen szerzett 22 pontjával – hét győzelem, egy döntetlen – vezeti a tabellát. Rögtön megjött a tulajdonos étvágya, és már a feljutást tűzte ki a csapat elé, amiben véleménye szerint a szezon közben érkező Bajner Bálintnak is nagy szerepe lehet. Persze, csak akkor, ha a szezon végéig képes lesz az Episzkopi megtartania magyar centerét, akit a legfrissebb hírek szerint már a görög első- és másodosztályból is figyelnek. Ha így folytatja Bajner, a végén még Marco Rossi is felfigyel a későn érő tehetségre...