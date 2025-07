Magyar ügy, amit a szomszédunk is kedvel: a harmadosztálytól a Konferencialigáig

Nem szokványos módon került be a mezőnybe a kassai együttes. A hét esztendővel ezelőtt a harmadik vonalból indult csapat a szlovák másodosztály bajnokaként a 2023/2024-es szezont már az első osztályban kezdhette, a debütálóév 10. helye után pedig az előző kiírás ötödik helyén zárt. Mindez még nem lett volna elegendő ahhoz, hogy megnyíljon az út a Konferencialiga kvalifikációjába, a dunaszerdahelyi DAC diszkvalifikálása után azonban felgyorsultak az események.

A Kassa labdarúgói klubtörténelmi mérkőzés előtt állnak a Konferencialiga selejtezőjében (Fotó: Northstar Kommunikáció)

A szlovák liga tagjai igent mondtak a Kassa Konferencialiga-szereplésére

A dunaszerdahelyiek kizárása július 14-én vált hivatalossá, miután a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a DAC fellebbezését. A problémát az okozta, hogy a Dunaszerdahely első embere, Világi Oszkár amellett, hogy a DAC vezérigazgatója, alelnöke és igazgatótanácsának tagja is, ügyvezető igazgatói posztot tölt be a magyar NB I-ben negyedik helyen végzett ETO FC Győrnél. Az európai szövetség szabályai szerint ez tilos, ezért a két klub közül csak az egyik, az előkelőbb ranglistás helyezéssel rendelkező Győr szerepelhet a Konferencialigában – az ETO csütörtökön, Örményországban meg is kezdi Kl-szereplését.