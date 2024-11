Üzenet a fanyalgóknak: Szoboszlai mindenhol alapember volt, nyugodtan építhet rá Slot

Szoboszlai Dominik egy percet sem játszott az NB I-ben, hiszen még a 17. életévét sem töltötte be – 16 évesen, 8 hónaposan és 26 naposan –, amikor 2017. július 21-én lejátszotta élete első felnőtt-tétmérkőzését az osztrák profi futball második vonalában. A Red Bull Salzburg második csapatának számító FC Liefering vezetőedzője, Janusz Góra mindjárt kezdőként vetette be a Kapfenberg elleni szezonnyitón, és egy pillanatra sem bánta meg a döntését: Szoboszlai azonnal egy gólpasszal vette ki részét a 2-1-es sikerből – derült ki a Sportal cikkéből.

Szoboszlai bal lábát már elhagyta a labda, a Liverpool éppen megszerzi a vezetést a Southampton ellen Fotó: X/Liverpool FC

És ettől kezdve már nem volt megállás, a Liefering csapatában 42 mérkőzésen lépett pályára – 37-szer kezdőként –, melyeken 16 gól és 11 gólpassz fűződött a nevéhez. Következett az osztrák első osztály és az osztrák bajnokság kirakatcsapata, az RB Salzburg. Marco Rose, a már aranyérmes Salzburg vezetőedzője a záró fordulóban, az Austria Wien ellen cserélte be az 57. percben, így 17 évesen már osztrák bajnoknak is mondhatta magát. A csapatnál aztán 83 mérkőzésen játszott, 60-szor kezdőként, és ezeken a találkozókon már 26 gól és 34 gólpassz volt a termése. Sőt, a 2019–2020-as szezon végén megválasztották az osztrák bajnokság legjobbjának!

A Bundesligában 91, míg a Premier League-ben 62 meccset játszott 2021 tele óta

Jöhetett a topbajnokság, a Bundesliga, ugyanis a Red Bull immár szárnyakat adott Szoboszlai karrierjének, és 2021 telén Salzburgból Lipcsébe irányította a végül háromszoros osztrák bajnok labdarúgót, ahol nagyon gyorsan alapemberré vált. Lipcsébe húszévesen már 12-szeres felnőttválogatottként megérkező Szoboszlai Dominikneak sérülés miatt 2021 januárja és júliusa között ki kellett hagynia 21 Bundesliga- és nyolc válogatottmeccset. Ám ennek ellenére az RB Leipzig színeiben 91 mérkőzésen – 63-szor kezdőként – 20 gól és 22 gólpassz állt a neve mellett, mellékesen kétszer is Német Kupa-győzelemhez segítette a lipcseieket.

És tavaly nyáron hetvenmillió euróért megvásárolta a Premier League egyik topcsapata, a Liverpool, ahol előbb Jürgen Klopp, majd Arne Slot menedzserek bizalmát is elnyerte. Eddig 62 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool mezében, ebből 43-szor kezdőként, és eddig 9 gólt lőtt és adott 7 gólpasszt. Legutóbb a mezőny legjobbjának választották a Southampton otthonában 3-2-re megnyert összecsapáson, ahol megszerezte idei első bajnoki találatát. Azaz remek formában van – a magyar válogatottban is húzóember volt az őszi Nemzetek Ligája-meccseken, nem véletlen, hogy bekerült a sorozat legjobb tizenegyébe –, tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy vezetésével végre megtörje az átkot a csapat, ami a Real Madrid ellen nyomja a vörösöket.

A Transfermarkt.com adatai szerint a 24 éves Szoboszlai Dominik az említett Kapfenberg elleni mérkőzés óta további 328 tétre menő találkozón szerepelt, legtöbbször kezdőként, míg a válogatottban is elérte az ötvenes határt. Ám hiába a számok, fanyalgók mindig is lesznek, akik azonnal a bukásáról írnak, ha Arne Slot úgy dönt, a kispadon kezd – azért 17-ből 13 találkozón volt kezdő –, és a mesterségesintelligencia-modellekre épülő futballelemző rendszer, a Cube számai szerint Szoboszlai minden szinten alapembernek számít a Premier League jelenlegi első helyezettjénél. Idén összesen 929 percet töltött a pályán, 32 labdaszerzés fűződik a nevéhez, a párharcainak többségét megnyerte (57,9 százalék), passzai 86,2 százalékban csapattárshoz kerültek, és 17 lövéséből öt kaput talált. A most futó szezonban egyedül a West Ham United elleni Ligakupa-találkozót hagyta ki Szoboszlai Dominik.

Jöhet tehát a 329. tétmeccs, mégpedig szerda este a Bajnokok Ligájában a Real Madrid ellen.