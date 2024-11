Ezért hozhat szerencsét Szoboszlai a Real Madrid ellen elátkozott Liverpoolnak

A Liverpool számunkra főleg Szoboszlai Dominik miatt fontos, aki várhatóan ott lesz a csapatban a kivonuláskor az Anfield Road gyepén. A válogatott szünet előtt kikerült a kezdőből, és Arne Slot vezetőedző csak csereként vetette be, ám szombaton az első perctől kezdve bizalmat szavazott neki, amit Szoboszlai góllal és remek játékkal hálált meg, két szaklap, a WhoScored és a Sofascore is beválasztotta őt a Premier League-forduló álomcsapatába.

Szoboszlai Dominik nagyszerű gólt lőtt legutóbb Fotó: Justin Tallis

Szoboszlai már játszott a Real Madrid ellen, még a Lipcse játékosaként 2022 őszén a néhai BL-csoportkörben. Mindkét meccset végigjátszotta, Madridban 2-0-s vereség részese volt, Lipcsében viszont 3-2-es győzelmet aratott korábbi német csapatával. Hasonló sikerre készülhet most az Anfield Roadon is a Real ellen, ahol visszatérhet a sérüléssel bajlódó, madridiak által csábított Trent Alexander-Arnold is a pályára.

Amikor a Liverpool és a királyi gárda találkozik, mindig előkerül Mohamed Szalah sérülése a 2018-as BL-döntőben, amikor Sergio Ramos „közbenjárásával” eltört a válla és le kellett cserélni, nélküle pedig a Real nyerte meg a finálét. Nemrég Jürgen Klopp elevenítette fel az eseményeket, s a Liverpool korábbi edzője azóta sem bocsátott meg Ramosnak.

– Sosem értettem ezt a mentalitást. Ha voltak is ilyen játékosaim, gondoskodtam arról, hogy távozzanak – jelentette ki Klopp Ramos tettére reagálva.

Azóta is átok ül a Liverpoolon a Real Madrid ellen. A 2018-as BL-döntő óta már öt meccsen játszott egymás ellen a két csapat, ebből négyszer nyertek a spanyolok, egy pedig döntetlen lett. Talán Szoboszlai Dominikkal a soraiban a Liverpool végre győzhet a Real ellen, ahogy a Lipcse is megtette.

A Liverpool remek formában van, egy Nottingham Forest elleni hazai 0-1-et leszámítva egy Arsenal otthonában játszott 2-2-t tud még felmutatni negatív eredményként, máskülönben minden tétmeccsét megnyerte az idényben. Ezzel a Milant, a Bolognát, az RB Leipziget és a Leverkusent is megverő csapat a BL egyedüli hibátlanja, egyben vezeti is az alapszakasz tabelláját.

Arne Slot a Real Madrid Liverpool elleni sikerével példálózott

A világ legértékesebb, 1,36 milliárd eurót érő kerete azonban a Real Madridé, Carlo Ancelotti vezetőedző most még sincs könnyű helyzetben, és nemcsak azért, mert két vereség miatt csak a 18. helyen áll a BL tabelláján. A rengeteg sérült miatt a védelembe azt kénytelen betenni, aki pillanatnyilag rendelkezésére áll, és a hétvégén újabb csapás érte: elől Rodrygo után Vinícius Junior is kidőlt. Az ő kiesése nagy veszteség, hiszen ebben a szezonban 18 meccsen 12 gól és 8 assziszt áll a neve mellett, ám ez a keret éppen azért erős, mert tartalékosan is komoly kihívást jelent a Liverpool számára.

Legutóbb 2023 februárjában játszott a Real Madrid az Anfield Raodon, amikor a Liverpool negyedóra után már 2-0-ra vezetett Szalah és Darwin Núnez góljaival, a végén mégis Ancelotti csapata nyert 5-2-re. Slot erre a meccsre külön kitért a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

– Ezt a mérkőzést példaként hoztam fel a korábbi csapatomnál, a Feyenoordnál, hogy a Real Madrid minden helyzetben megtalálja a győzelem módját – fogalmazott a Liverpool mestere. – Ez teszi őket különlegessé, az elmúlt évtized legjobbjává.

Slot hangsúlyozta, hogy milyen fontos hét ez a csapata számára, hiszen vasárnap a Manchester City ellen is rangadó vár rájuk a Premier League-ben.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló, szerda:

Crvena zvezda (szerb)–VfB Stuttgart (német) 18.45

Sturm Graz (osztrák)–Girona (spanyol) 18.45

Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 21.00

PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00

Dinamo Zagreb (horvát)–Borussia Dortmund (német) 21.00

Celtic Glasgow (skót)–Club Brugge (belga) 21.00

AS Monaco (francia)–Benfica (portugál) 21.00

Aston Villa (angol)–Juventus (olasz) 21.00

Bologna (olasz)–Lille (francia) 21.00