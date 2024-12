A Fradi játékosainak hozzáállását kritizálta, majd elnézést kért Pascal Jansen

Nem mindennapi mérkőzést vívott egymással a Debrecen és a Ferencváros csütörtök este a Nagyerdei Stadionban. Az utolsó előtti, kieső helyen álló debreceniek hamar háromgólos előnyre tettek szert, majd miután kiegyenlített az FTC, a második játékrészben újabb gólokat szerezve megnyerte az 1. fordulóból elhalasztott bajnoki pótlását. A Ferencvárost felkészítő vezetőedző, Pascal Jansen nem kertelt: szerinte a szezon egyik legrosszabb teljesítményét nyújtotta csapata.

Az őrült meccsen öt debrecnei gólörömöt láthatott a közönség. Fotó: Derencsényi István

Jansen szerint cserben hagyták a szurkolókat

– Borzalmasan kezdtünk, elképzelhetetlen, hogy ilyen hamar vezetést szerezzen az ellenfél. Egyéni hibákból kaptuk az első góljainkat, minden egyes hiba megbosszulta magát, valószínűleg az ellenfél is készen állt kihasználni ezeket. Utána elég hamar emberhátrányba is kerültünk még az első félidőben, ettől függetlenül mutatott karaktert a csapat, hogy fel tudtunk állni – nyilatkozta az M4 Sportnak adott interjújában Pascal Jansen, akinek szavait a Csakfoci.hu jegyezte le. – A második félidőt is ugyanúgy kezdtük, mint az elsőt, szinte nem is lehet rá magyarázatot találni. Hamar kaptunk két gólt, aztán mi is lőttünk egyet, és próbáltunk visszajönni a meccsbe. Talán az egyik legrosszabb mérkőzésünk volt ebben a szezonban. A mai találkozó pozitívuma, hogy 0-3-ról fel tudtunk állni, gyakorlatilag a második félidőben akár meg is nyerhettük volna a meccset, viszont a szünet utáni első 15 perc felfoghatatlan számomra, ott veszítettünk.

A PAOK előtt még van egy ZTE elleni bajnoki, ami nagyon fontos, hogy ott a megfelelő hozzáállást mutassuk, mert ez az, ami az elmúlt időszakban nem volt megfelelő a részünkről. A nemzetközi mérkőzéseken jól teljesítünk, de azt a lehetőséget a hazai bajnokságban kell kiérdemelnünk. A szurkolóink három órát utaztak, hogy velünk legyenek és buzdítsanak minket Debrecenben, de mi cserben hagytuk őket. Nekik is üzenem, mélységesen sajnáljuk, amit csütörtökön a csapattól láttak, velem az élen. Ezen nagyon gyorsan változtatnunk kell.

A bajnokságban kilencmeccses nyeretlenségi szériát lezáró debrecenieket felkészítő Nestor El Maestro harmadik bajnokiján először tudta győzelemre vezetni csapatát.

– Ez egy igazi érzelmi hullámvasút volt – jelentette ki a sajtótájékoztatón a tréner. – Bátrak voltunk, szervezettek, hatékonyak, agresszívek és jól felkészültünk a találkozóra. Nagy tisztelet jár a játékosoknak a teljesítményükért, azért, ahogyan kezdtük a mérkőzést. Ne felejtsük el, hogy még mindig az a csapat vagyunk, amelynek nincs túl sok önbizalma, sok hibát vétettünk a mai meccsen, könnyen kaptunk gólokat, de végül megmutattuk a karakterünket, 3-3 után is vissza tudtunk jönni és jó támadójátékot mutattunk.