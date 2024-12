Öt debreceni gól Dibusz Dénes kapujában, ezt ki hitte volna?!

A labdarúgó NB I júliusi nyitó fordulóból elhalasztott Debrecen–Ferencváros mérkőzést csütörtök este pótolták, és egészen elképesztő első félidőt láthattunk. A hazaiak a 2. percben megszerezték a vezetést, a 17. percben pedig már 3-0-ra vezettek, és mindhárom góljukat Bárány Donát szerezte! A Fradi a 30. percben szépített, Varga Barnabás 11-esből talált be, de egy perc múlva emberhátrányba kerültek a vendégek. Szalai a félpályánál letarolta Bárányt, megkapta a második sárga lapját, ami már a pirosat jelentett. Bárányt kórházba kellett vinni, látássérülésre panaszkodott. A Ferencváros pedig még az első félidőben tíz emberrel is egyenlített, Varga a 42. percben is eredményes volt, Saldanha pedig a játékrész hosszabbításában talált be. A Loki a második félidőt is jól kezdte, a 49. percben Domingues fejesével 4-3 lett az állás. Az 59. percben egy Domingues-lövés is utat talált Dibusz kapujába, miután a labda Saldanhán megpattant, 5-3-ra vezetett a Debrecen.

Gólfesztivált hozott a Debrecen és a Ferencváros összecsapása Fotó: MTI/Derencsényi István

Kilenc gól, és 5-4 a Debrecen javára az FTC ellen

S még nem volt vége, a 82. percben Cissé 5-4-re alakította az eredményt. Ami aztán végeredmény is lett, a Debrecen nagy győzelmet aratott.

– Magunknak köszönhetjük... Nagyon rosszul kezdtük a találkozót, aztán tíz emberrel visszajöttönk a meccsbe, de a második félidő elején megint gólokat kaptunk... – jegyezte meg Dibusz Dénes.

– Motiváltak voltunk, hiszen a Ferencváros erős csapat, de megérdemeltük a győzelmet. Nagyon boldog vagyok! – summázott a Debrecenből Domingues.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Facebook-oldalán az alábbi posztot osztotta meg a Nagyerdei Stadionból bejelentkezve: „Négy gól sem volt elég a győzelemhez…”