Bíróbotrány! Révész Attila kiosztotta az MLSZ-t és a slimfittes játékvezetőket

Az NB II-ben a 15. forduló, az őszi szezon zárása után a Kozármisleny áll az élen 29 ponttal, a második Kazincbarcika a 28, a harmadik Kisvárda 26 ponttal rendelkezik. Múlt vasárnap a Kazicbarcika–Kisvárda rangadó 1-1-re végződött, és Révész Attila már mérkőzést követő sajtótájékoztatón is kritizálta Szigetvári Márk játékvezető tevékenységét. Ma pedig kifakadt a Kisvárda honlapján, szerinte Szigetvári Márk elfogadhatatlan stílusban beszélt a játékosaival.

Révész Attila: Ez megengedhetetlen!

– A tizenegyedik percben teljesen tiszta játékhelyzet alakult ki, amely minden kétséget kizáróan tizenegyest és kiállítást vont volna maga után. Nem is ezzel volt a problémánk, hanem azzal a stílussal, arroganciával és gőggel, amit a játékvezető és a tartalék játékvezető tanúsított végig. Ez megengedhetetlen! A hozzánk eljutott információk azonban magyarázatot adhatnak a történtekre. Lehet, hogy csak véletlenek egybeeséséről van szó, de ezek a tények. Ismereteink szerint Szigetvári Márkot korábban eltávolították az NB II-es keretből, majd valamilyen oknál fogva visszakerült oda. (…) Az elmondások szerint rendkívül jó viszonyt ápol a barcikaiakkal mind vezetői, mind pedig kollegális szinten. Sőt, mi több, információink szerint közel egy éve életvitelszerűen nem messze Kazincbarcikától, a szintén Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei, Mérán lakik, Encs mellett. Ez az élethelyzet az etikai normák miatt jelentési kötelezettséggel bír. A mérai általános iskolában dolgozik mint testnevelőtanár, ezek alapján teljesen elfogadhatatlan, hogy a baráti csapatnak vezet mérkőzést. Ha ennek az apropóján vizsgálom az ügyet, akkor az már kérdőjeleket vet fel, és elgondolkodtató, ami történt. Annál is inkább, mert amikor kiderült, hogy mi is és mások is vizsgálódnak ebben a témában, ami valószínűleg eljutott az érintettek fülébe, Szigetvári Márk meglepő módon két nappal a mérkőzés után, kedden felmondott az iskolában és elhagyta az addigi lakhelyét, de az utóbbi hónapokat nem tudta meg nem történtté tenni. Ismerjük a mondást, miszerint nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani.

Lefordítva erre a helyzetre: nem elég etikusnak lenni, annak is kell látszani. A tanulság, hogy a játékvezető küldő testületnek ezeket a helyzeteket sokkal alaposabban kell vizsgálni, nem lehet megengedni már az NB II-ben sem, hogy ilyen felületesen, ellenőrzés nélkül foglalkoztatnak játékvezetőket, adott esetben azért, hogy spóroljanak az utazási költségen. Elég komoly tételeket fizetnek a klubok játékvezetői és szövetségi díj címén ahhoz, hogy ez elvárható legyen.

Révész Attila szerint úgy tűnik, az MLSZ mostohagyerekként kezeli ezt az osztályt, holott az NB II-ben a VAR hiánya miatt sokkal jobb játékvezetőkre lenne szükség, mint adott esetben az élvonalban. Szabályadta kötelesség a fiatal futballisták foglalkoztatása, s általános jelenség, hogy őket rugdosással félemlítik meg az ellenfelek, és ebben a játékvezetők nem védik meg őket – jegyezte meg Révész Attila.

– Visszatérve a barcikai ügyhöz, meglehet van rá más magyarázat is, hogy a meccs után szinte azonnal felmondott a munkahelyén a spori, de mindenképpen összeesküvés-elméletekre is adhat okot. Ugyanakkor egyértelművé is teheti, hogy ezek az esetek nem a véletlen művének kategóriájába tartoznak. Bízom benne, hogy inkább a játékvezetői küldő bizottságnak a felületessége, trehánysága vagy adott esetben a hozzá nem értése, mintsem szándékosságot kellene benne felfedeznünk. Még úgy sem, hogy az eredetileg egri, tehát Heves vármegyei spori gazdasági okokból kifolyólag nem mondja el a teljes igazságot, mert ha bejelenti életkörülménye megváltozását, akkor több borsodi csapat mérkőzéseitől elesik, Hevesben pedig nincs NB II-es klub – fogalmazott Révész Attila.

A Kisvárda sportigazgató-vezetőedzője ezt követően a következőket mondta:

– Ráadásul olyan információk is eljutottak hozzánk, hogy az ő mentorait korrupciós ügyek miatt eltiltották, köztük olyan személyt is, aki a szűk családi köréhez tartozik, a hajlam pedig öröklődhet. Tehát nem a legjobb pedigrével rendelkezik. Mindenkinek az az érdeke, hogy az ilyen kétes eseteket kizárjuk.



Révész Attila általánosságban is beszélt a hazai játékvezetőkről, és az alábbi gondolatmenetével is borítékolhatóan nagy vihart kavar:

– Tudom, az utóbbi időben nagy gondban van a játékvezetői testület, kevés a bíró, nem véletlen, hogy hirdetések által próbálnak toborozni, mert nagyon nehéz játékvezetőt találni. Mégis ezek a „slimfittes”, külalakra, a nadrágba húzott mezükkel különösen jól mutató, egyenes futással pályára lépő sporik kevesebb valódi személyiségjeggyel rendelkeznek, mint akikhez hozzászoktunk az utóbbi években. Még ha nem is feltétlenül magazinok címlapjára kívánkozó megjelenésű játékvezetőket foglalkoztatnak az élvonalban, de az ő kisugárzásuk, kommunikációjuk, személyiségük sokkal barátságosabb, és azért ezt az érzést már a magunkévá tettük.