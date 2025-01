A magyar kapitány két játékosát a világ legjobbjának nevezte

Innentől a Katar elleni meccsen van a fókusz

– Nagyon boldog vagyok. Tudtuk a mérkőzést megelőzően is, hogy nehéz dolgunk lesz, ahogy említettem korábban, számunkra ez felért egy kisebb döntővel. A találkozó elején sok hibánk volt, nem voltunk kellően türelmesek, így kezdett nőni a hátrányunk, de már a szünet előtt majdnem visszahoztuk döntetlenre az eredményt, a második félidőre pedig feljavult a játékunk. Ligetvári Patrik és Sipos Adrián a világ legjobb védői, nagyon intelligensek, okosan védekeznek, jól összeszokott páros is, nálam eddig minden mérkőzésen ők kapták a mérkőzés legjobbja címet, mert remek, kimagasló munkát végeznek. Tettünk egy lépést a negyeddöntőért, szombaton Katar ellen is győznünk kell, innentől erre fókuszálunk – jelentette ki a lefújást követően Chema Rodríguez, a válogatott szövetségi kapitánya.

Sipos Adrián mellett nyilatkozott lapunknak a zentai születésű 25 éves balátlövő, az osztrák színekben szereplő Albek József is, aki amikor öt perccel a lefújás előtt pályára lépett, egy Fazekas Gergő elleni szabálytalansága miatt azonnal kétperces kiállítást kapott.

– Szívesen játszottam volna többet, de frissen beállva, hideg lábakkal picit „leütöttem” Gergőt. Utólag megbeszéltük, szerencsére semmi baja – kezdte a kézilabdázó.

A meccs előtt sokat videóztunk, szerintem azt az egy napot, amit tudtunk a magyar csapatra készülni, nagyon jól felhasználtuk. Ahhoz képest, hogy a két balkezes jobbátlövőnk és Nikola Bilyk sem volt itt, egy egész jó, harcos meccset tudtunk játszani, büszkék lehetünk magunkra. Tartottuk a lépést a magyarokkal, szerintem a végén nem voltunk eléggé koncentráltak, és sok hibát vétettünk támadásban.

A válogatott szombaton Katar ellen zárja a középdöntőt, emellett holland–osztrák és francia–északmacedón mérkőzéseket játszanak. Ezt megelőzően így áll a csoport, ahonnan az első két helyezett jut tovább a legjobb nyolc közé:

1. Franciaország 8 pont, 2. Magyarország 5, 3. Észak-Macedónia 4 (127-127), 4. Hollandia 4 p (135-140), 5. Ausztria 3, 6. Katar 0.

Jól látható, hogy a magyar csapat sorsa a saját kezében van – amennyiben sikerrel veszi az utolsó akadályt is, biztosan folytathatja szereplését a vb-n.

