Megunta, hogy bírálják, a vb után távozik a sikerkapitány

Didier Deschamps 2012-ben vette át a kisebb gödörben lévő francia labdarúgó-válogatott irányítását, s vezetésével a csapat ismét a világ élmezőnyének vitathatatlan tagjává vált. A csúcs a 2018-as világbajnoki cím, de a 103-szoros válogatott Deschamps irányításával a franciák nyertek Nemzetek Ligáját (2021), játszottak egy további vb-döntőt (2022), valamint Európa-bajnoki finálét (2016) is. Idén azonban Deschamps a kritikák kereszttüzébe került: bár a németországi Eb-n a franciák eljutottak az elődöntőig, ezt nézhetetlen focival tették, míg a jelenleg is zajló Nemzetek Ligájában ugyan csoportelsőként jutottak a negyeddöntőbe, ám a csapat játékát szinte állandóan kritizálták. A francia szövetségi kapitány a csoportmeccsek után az őt rendszeresen érő kritikákra meglehetősen érdesen reagált.

Didier Deschamps hiába eredményes immár több mint egy évtizede a francia válogatottal, egyre több kritika érte (Fotó: AFP/Tobias SCHWARZ)

– Igaz, nem győztük le Izraelt, de láthatjuk, hogy Izrael most nyert Belgium ellen. Sok éve már, hogy folyamatosan a csúcs közelében vagyunk. Én már tizenkét éve vagyok itt, elkerülhetetlen, hogy az emberek unják, hogy az én arcomat bámulják – hangsúlyozta Didier Deschamps. Noha senki sem gondolta akkor, hogy komolyan gondolja azt, hogy a válogatott kispadján új arcok jelenjenek meg, mostanra biztossá vált, hogy az eredményei ellenére rengeteget kritizált szakember távozik a posztjáról.

A francia L'Équipe beszámolója szerint amennyiben a francia válogatott valószínűtlen módon nem jut ki az észak-amerikai rendezésű vb-re, úgy Deschamps már a selejtezők végeztével távozik, ellenkező esetben pedig a világbajnokság alatt ül utoljára a kispadon. Deschamps az eddigi 165 meccséből – amely messze a legtöbb egy francia válogatott szövetségi kapitányainak történetében – 105-öt megnyert a kispadon, és 34 döntetlen mellett csupán 26-ot veszített el. Amint azt az Origo megírta, Franz Beckenbauer és Mario Zagallo mellett ő az egyetlen, aki játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnok lett.

Deschamps-ot Zidane követheti

A francia sajtó szerint Deschamps utódja egykori válogatottbeli csapattársa, a játékosként vb-címet, Bajnokok Ligáját és Aranylabdát is elnyerő Zinédine Zidane lehet. Az 52 éves Zidane már edzőként is bizonyított, hiszen egykori csapatával, a Real Madriddal háromszor is elnyerte a BL-serleget. Sőt, egyszer már felmerült a neve kapitányként, ám 2022-ben Deschamps keresztül húzta a számításait, ugyanis vb-döntőbe vezette a franciákat, így maradt a helyén. Sajtóinformációk szerint a jelenlegi szövetségi kapitány szerdán egykor jelenti be visszavonulását a TF1 híradójában.