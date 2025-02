Nagy bajban Lisztes, újabb heteket csúszhat a Frankfurtban való bemutatkozása

Lisztes Krisztiánt 4,5 millió euróért szerződtette az Eintracht Frankfurt a Ferencvárostól, azonban a magyar futballista eddig még nem tudott bemutatkozni a felnőtt csapatban. A 19 éves játékos első németországi idényében eddig összesen három tétmeccset játszott a felnőttek között, mindet a negyedosztályú tartalékcsapatban, s a legutóbbi ilyen bevetése szeptemberben volt. Timmo Hardung, az Eintracht sportigazgatója felvetette a lehetőségét, hogy Lisztes akár már ebben az idényben előrelépjen az első számú csapathoz.

Lisztes Krisztián még mindig a lehetőségre vár, ám most ismét lesérült (Fotó: Reuters/IMAGO)

Van benne potenciál, de sokat betegeskedik

– A negyedosztályban kell meccseket játszania.

A nagy cél persze az volna, hogy már ebben az idényben begyűjtse az első profiperceit,

de ezzel alázatosak maradunk – fogalmazott Hardung. Dino Toppmöller, az Eintracht Frankfurt vezetőedzője is szép szavakkal beszélt a Lisztesben rejlő potenciálról, és sajnálkozott, hogy a fiatal magyar futballista sokat bajlódott kisebb sérülésekkel, betegségekkel az idény során. Januárban a fussball.news is arról számolt be, hogy a tehetséges támadó tavasszal is Frankfurtban marad,

ugyanis rendkívül motiváltan és jól dolgozik.

Ráadásul gólt is szerzett a német ötödosztályú Türk Gücü Friedberg elleni edzőmeccsen.

Lisztes megint lesérült

Azonban a szépen alakuló történet megint fordulatot vett, ráadásul igencsak előnytelen fordulatot. Ugyanis Lisztes a fussball.news értesülései szerint

izomsérülést szenvedett. A sérülés nagyságáról azonban semmit sem árult el a frankfurti klub,

ám az biztos, hogy Lisztes bemutatkozása ismét csak tovább csúszik, sőt, a negyedosztályú második csapatban sem tudja növelni a játékperceit. Az Origo információja szerint a 19 éves játékos izomsérülésének

gyógyulásának ideje akár hetekig is eltarthat, így egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyit kell majd kihagynia.

Azt meg aztán főleg nem, vajon ebben a szezonban pályára léphet-e a Bundesligában.

Egy kis bemutató Lisztes Krisztián góljaiból: