Téves ítélet a Fradi meccsén! Robbie Keane-nek Varga Barnabás miatt fáj a feje

Varga Barnabásról közismert, hogy nem csupán az ellenfél kapuja előtt veszélyes, hanem a mezőnymunkából és a védekezésből is kiveszi a részét. Gyakran kissé vehemensen. Ezért nem játszhatott a Puskás Akadémia elleni bajnoki rangadón, mert előtt a ZTE ellen – a két gólja mellett – sárga lapot kapott és eltiltották egy meccsre. Varga Barnabás a Viktoria elleni meccsen is besárgult.

Varga Barnabás a Ferencváros-Viktoria Plzen Európa-liga-mérkőzésen is rengeteg mezőnymunkát végzett Fotó: Csudai Sándor

A válogatott középcsatár a 88. percben keményen odalépett Cervnek, s a visszajátszás hiába mutatta, hogy előbb a labdát érte el, a játékvezető sárga lappal büntette a megmozdulásért.

Varga Barnabás: Kicsit vehemensebb vagyok a kelleténél

Nagyon fáj. Egyértelműen labda volt. Mostanában kicsit rám jár a rúd a sárga lapok terén. Kicsit vehemensebb vagyok a kelleténél. Nagyon fáj, hogy a visszavágón nem lehetek ott a csapattal

– mondta az esetről Varga Barnabás, aki az 1-0-s győzelmet úgy értékelte, két-három gólt is szerezhettek volna, de az 1-0 sem rossz eredmény, megérdemelten nyertek, az a lényeg, hogy előnnyel utaznak a visszavágóra.

Varga Barnabás a Fradi edzője szerint sem érdemelt sárga lapot

A mérkőzés utáni nyilatkozatában Robbie Keane is szóvá tette az esetet, szerinte sem történt szabálytalanság. A Fradi edzője elárulta, ennek dacára Varga Barnabás a visszavágón is játszani fog.

A bíró jól vezette a meccset, de Varga Barnabás helyzeténél hibázott, mert mögötte állt. Nem volt sárga, de nem engedhetjük meg ezeket a helyzeteket, hogy elveszítsünk ilyen jó játékosokat

– elemezte az esetet Robbie Keane, majd hozzátette:

Varga Barnabás nagyon gólveszélyes, ráadásul sokat dolgozik, nagyon nehéz őt pótolni, ezért játszani fog a visszavágón is.

Robbie Keane: Gróf Dávid nagyon jó karakter

Az ír edzőt Varga Ádám sérülése nem hozta ki a nyugalmából, mint mondta, tökéletesen bízott Gróf Dávidban, aki kapott gól nélkül hozta le a találkozót.

– Tapasztalt kapus, azért is hoztuk. Nagyon jól teljesít nyomás alatt. Nagyon harsány az edzéseken is, már ott is láttuk, hogy remek karakter. Sosem ideális egy ilyen csere, de azt mondtam a srácoknak, hogy maradjunk nyugodtak. A labdarúgás világában mindig jöhet egy lehetőség. Készen állt, kezelte a helyzetet és sikeres volt a küldetése, mert nem kapott gólt – jellemezte Gróf Dávidot Robbie Keane.