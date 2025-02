Büntetést propagálnak, valójában felmentették a csókos elnököt

Másfél éve húzódó ügy végére került pont. A történet közismert. Miután 2023 augusztusában Spanyolország megnyerte a női labdarúgó-világbajnokságot – a Sydney-ben rendezett döntőben 1-0-ra legyőzve Angliát –, a díjátadó ünnepségen Luis Rubiales szájon csókolta a csapat egyik játékosát, Jennifer Hermosót. Ebből kerekedett a csókbotrány.

A híres jelenet: Luis Rubiales szájon csókolja Jennifer Hermosót a 2023-as női labdarúgó-világbajnokság döntője után Fotó: AFP

Először mindenki titkolt kapcsolatot sejtett a valóban szokatlan érzelemnyilvánítás mögött, igaz, így is helytelenítették Rubiales tettét, aki azzal védekezett, talán túlzásba esett, de konszenzus alapján csókolta meg Hermosót, azaz a játékos beleegyezett a csókba.

Hermoso vádjának hatására Rubiales elszigetelődött

Az hozott fordulatot, amikor Hermoso tagadta ezt az állítást, mi több, szexuális zaklatással vádolta meg Rubialest, aki pillanatok alatt elszigetelődött. A következőképpen dagadt körülötte a botrány:

A spanyol női válogatott játékosai arra biztatták Hermosót, addig ne játsszon, amíg Rubiales le nem mond. Mi több, később azzal fenyegetőztek, egyikük sem játszik, amíg ez meg nem történik.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség 90 napra felfüggesztette a sportvezetőt, aki mellett kezdetben a spanyol szövetség kiállt.

Spanyolországban politikai ügy kerekedett az esetből, a baloldali pártok élesen bírálták Rubiales szexista cselekedetét.

Hermoso feljelentést tett Rubiales ellen, ügyészségi eljárás indult.

A spanyol szövetség a fokozódó nyomás miatt kihátrált Rubiales mögül, aki kénytelen volt lemondani a tisztségéről.

Mi több, Rubialest három évre eltiltották a sporttal kapcsolatos minden tevékenységtől.

Az ügyészség két és fél éves szabadságvesztést kezdményezett a vádiratában.

Rubiales ellen persze más irányban is megindult a lejárató hadjárat, pénzmosással gyanúsították meg, és azt is a nyakába varrták, hogy személyes érdeke is fűzödött ahhoz, hogy a Spanyol Szuperkupát Szaud-Arábiába helyezte át.

Rubiales szép lassan minden elveszített. Magasról zuhant a mélybe. Ne feledjük, Spanyolország az egyik legsikeresebb futballnemzet, a férfiválogatott 2010-ben megnyerte a világbajnokságot, továbbá négyszeres Európa-bajnok (1964, 2008, 2012, 2024). Rubiales ennek a sikeres szövetségnek volt az elnöke 2018 óta.

Luis Rubiales bizonyítékkal állt elő a tárgyaláson

Aztán sokáig nagy csönd. Majd idén február 3-án megkezdődött csókbotrány, Luis Rubiales perének bírósági tárgyalása. Jennifer Hermoso igyekezett megadni az alaphangot, amikor így fogalmazott:

Nőként nem éreztem, hogy tisztelnek, és ez a pillanat életem egyik legboldogabb napját rontotta el

Aztán jött az újabb fordulat. Rubiales megismételte, amit rögtön az ügy elején, még 2023 augusztusában állított: Hermoso beleegyezett a csókba. Ráadásul ezt bizonyítani is tudta.

Megkérdeztem, hogy megcsókolhatom-e, és igent mondott. Azért ragadtam meg, hogy ne essen hátra

– állította Rubialest. S noha Hermoso válaszát nem rögzítették, egy független szakértő megállapította, hogy valóban elhangzott Rubiales kérdése. S nehéz elképzelni, hogy engedély nélkül ragadtatta volna magát a csókra. Helyesebben Hermoso szerint csak a puszira, de ezt már a bíróság is másodlagos kérdésnek tekintette.

A bíróság csak pénzbüntetéssel sújtotta Rubialest

A Luis Rubialesre kiszabott büntetés ugyanis nincs arányban az ellene indult gyűlöletkampánnnyal.

Először is, ami a legfontosabb: a szövetség korábbi elnökét nem sújtották szabadságvesztéssel.

A rá kiszabott pénzbírság (másfél éven át naponta 20 euró, összesen tehát 10 800 euró) inkább jelképesnek mondható.

Távoltartási végzéssel kötelezték, hogy nem mehet Hermoso 200 méteres közelébe, valamint egy éven keresztül nem veheti fel a kapcsolatot a játékossal.

Ez alapján nem túlzás azt kijelenteni, a bíróság sokkal inkább felmentette Rubialest. Igaz, így is hatalmasat bukott. Irigyelt sportvezetőből meghurcolt, mindenétől megfosztott emberré lett.

A másik három vádlottat (az exelnök egykori alkalmazottjait, Albert Luquét, Ruben Riverát és Carlos Vildát) felmentették.

A felek fellebbezhetnek az ítélet ellen.

Az elhíresült csók: