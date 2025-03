A Ferencváros volt játékosa elárulta, miért igazolt a nagy riválishoz

Ivan Petrjak 2018 nyarán, kölcsönbe került a modern kori sikerei előtt álló Ferencvároshoz, egy szezon után viszont máris továbbállt. Az ígéretesen kezdő, 36 zöld-fehérben lejátszott tétmeccsén 6 gólt és 12 gólpasszt elérő játékos amilyen gyorsan belopta magát a szurkolók szívébe, olyan hamar „ellenséggé” vált a szemükben, miután az FTC akkori vetélytársához, a Fehérvárhoz igazolt. Miután kiderült, hogy a székesfehérváriak ajánlatát fogadta el, Petrjak a 208/2019-es évad utolsó meccseire kikerült a Fradi keretéből, sőt az öltözőben át is húzták a mezszámát a szekrényén.

Ivan Petrjak itt még a Ferencváros mezében szerepelt (Fotó: Szigetváry Zsolt)

A Fehérvár többet fizetett, mint a Ferencváros

A 2015 és 2018 között az ukrán válogatottnál is számításba vett Petrjak most egy ukrán portálnak nyilatkozva beszélt arról, hogy miért is döntött úgy, hogy elhagyja a Ferencvárost a közvetlen rivális fehérváriak kedvéért.

– Az az igazság, hogy nem volt minden könnyű ott, hiszen csak kölcsönben voltam a Ferencvárosnál. A kölcsön lejárta után kellett egy hosszú távú szerződés. Ez a klub semmit nem ajánlott, csak az akkori vezetőedző, Szergej Rebrov akarta, hogy maradjak, nem kaptam ajánlatot a menedzsmenttől. Nem akartam kölcsönben játszani tovább, így megállapodtam a Fehérvárral, ahol alapvetően minden rendben volt – emlékezett vissza Petrjak, aki azt is elárulta, hogy melyik állomáshelyein fizették meg a legjobban.

A legmagasabb fizetésem a Sahtarnál és a Fehérvárnál volt. A Ferencvárosnál hajlandó voltam egy alacsonyabb összeget is elfogadni, hogy játszhassak.

Petrjak (piros-kékben) többször is ellenfélként tért vissza a Groupama Arénába (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Magyarországról Ukrajnába tért vissza

Petrjak a fehérváriaknál három évet töltött, 124 hivatalos mérkőzésen lépett pályára, 28 találat mellett 26 asziszt szerepel a statisztikájában. A Fehérvárral már csak selejtezőkön szerepelhetett, miközben a Ferencváros 2019 óta minden évben eljutott valamelyik nemzetközi kupasorozat főtáblájára.