Doppingügybe keveredett, Milák Kristóf példáját követi a különleges olimpiai bajnok

Még június közepén vált hivatalossá, hogy a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf nem áll rajtkőre a szingapúri vizes világbajnokságon, amelyen a medencés úszás versenyszámaira július 27. és augusztus 3. között kerül sor. Milák az egyik legnagyobb hiányzója lesz az úszó-vb-nek, a héten azonban egy másik kiválóság is bejelentette a távollétét. Penny Oleksiak 2016-ban azzal került be a történelemkönyvekbe, hogy ő lett a világ első, 2000-es években született olimpiai bajnoka (100 méter gyorson győzött Rióban), és a kanadai sportolónő kilenc évvel később is alapembere hazája úszóválogatottjának. Oleksiak viszont az idei év legfontosabb versenyétől visszalépett, méghozzá egy őt érintő doppingvizsgálat miatt.

Penny Oleksiak követi Milák Kristóf példáját: idén kihagyja az úszók világbajnokságát (Fotó: AFP/Francois-Xavier Marit)

A Kanadában rekordot jelentő módon hétszeres olimpiai dobogós és nagymedencében kilencszeres világbajnoki érmes Oleksiak a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem lesz ott Szingapúrban, ahol egyéni versenyek mellett váltókban is számítottak volna rá a kanadaiak.

Milák Kristóf mellett Penny Oleksiak sem lesz vb-résztvevő

– Szeretném megerősíteni, hogy érintett vagyok a Nemzetközi Úszószövetség egyik holléti ügyében, ami még a kezdeti szakaszban van.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a holléti ügy nem tiltott doppingszerekkel kapcsolatos; arról szól, hogy helyesen adtam-e meg a holléti adataimat.

A Kanadai Úszószövetség, a versenyzőtársaim és a tiszta sport iránti tiszteletből úgy döntöttem, hogy nem indulok a világbajnokságon. Mindig is tiszta sportoló voltam, további kommentárt nem fűzök hozzá – írta Oleksiak.

A World Aquatics nem reagált a bejelentésre, de a kanadai szövetség kiadott egy közleményt, amelyben támogatta Oleksiak lépését, mondván, hogy a sportoló tiszta, legfeljebb adminisztratív hibát követett el. Suzanne Paulins vezérigazgató elárulta, a 25 éves úszónő vb-től való hiányzása közös döntés volt, hogy a doppingvétség esetleges megállapítása esetén a részvétele ne befolyásolja a kanadai küldöttség teljesítményét.