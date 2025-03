Egy török foga Sallai fizetésére fáj, egy másik Szoboszlai lövéseivel vetekszik

Eddig százszázalékos Marco Rossi a török válogatott ellen, hisz magyar szövetségi kapitányként háromból háromszor győzte le az ellenfelet korábban, ráadásul kapott gól nélkül. Ő azonban bölcsebb annál, hogy erre alapozzon, a Nemzetek Ligája A divíziójában maradásért zajló párharc előtt saját bevallása szerint a döntetlent is aláírná az első, isztambuli meccsre.

Hakan Calhanoglu, az Inter sztárja a török válogatott csapatkapitánya. Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Diodato/NurPhoto

– Jó csapatot alkotnak, fontos játékosai vannak a védelemben és a középpályán is. Egy olyan csapatról beszélünk, amelynek piaci értéke meghaladja a 200 millió eurót – hangsúlyozta Marco Rossi. Valójában még keveset is mondott, hiszen a török válogatott értéke 346 millió euró, azaz majdnem a duplája a magyarnak (184 millió).

Az összegeket ráadásul az is árnyalja, hogy míg a magyar válogatott keretértékének jelentős részét a 75 millió eurós Liverpool-sztár, Szoboszlai Dominik egymaga adja ki, és utána csak egy húszmilliót meghaladó játékos van (Kerkez Milos, 35 millió), addig a törököknél hatan is ebbe a csúcskategóriába esnek.

A Real Madrid és a Juventus tehetségei a török keretben

A két legértékesebb török játékos főként a jövő reménysége, de már mindketten topcsapatban futballoznak. A húszéves Arda Güler a Real Madrid tehetségeként 45 millió eurót ér, és bár a bombaerős spanyol klubban jobbszélsőként, Rodrygo árnyékéban egyelőre nem meghatározó játékos, azért 30 tétmeccsen már pályára küldte őt Carlo Ancelotti az idényben, ő pedig három góllal és öt gólpasszal nem is volt hálátlan a pályán töltött idejéhez (1088 perc) mérten.

Güler eközben a török válogatottban máris alapember, a Nemzetek Ligájában ősszel ő játszott a legtöbbet Vincenzo Montella csapatában. Isztambulban eltiltás miatt nem játszhat a mieink ellen, de a budapesti visszavágón már rá is készülni kell.

Ugyancsak 45 millió eurót ér Kenan Yildiz, akiről már az sokat elmond, hogy a Juventus a doppingvétség miatt eltiltott világbajnok, Paul Pogbától elvett ikonikus tízes mezt neki adta, pedig még csak 19 éves. Fiatal kora ellenére Yildiz balszélsőként rendszeresen játszik az olasz rekordbajnoknál, az idényben 41 tétmeccsen hat gólja és négy gólpassza van. Emlékezetes volt, hogy szeptemberben ő lőtte a megreformált Bajnokok Ligája új korszakának az első gólját, ráadásul a PSV Eindhoven elleni találata nemcsak történelmi volt, hanem egy látványos, kapufás bombagól.

Szoboszlai vs. Calhanoglu: ki a jobb szabadrúgáslövő?

Topklubban rúgja a labdát a török együttes legrutinosabb tagja, a csapatkapitány, a 95-szörös válogatott Hakan Calhanoglu is, aki az olasz Internazionale egyik vezére. A korábban támadó középpályásként ismert karmester szervezőkészsége manapság visszavontabban, a hatos pozícióba érvényesül, de az 31 éves korára is változatlan maradt, hogy Calhanoglu a világ legjobb szabadrúgáslövői közé tartozik, ebben a tekintetben a törökök ellen 2020-ban egyszer már nagy szabadrúgásgólt jegyző Szoboszlai Dominikkel vetekedhet.

Hakan Calhanoglu hihetetlen szabadrúgásgóljai:

Calhanoglu egyébként saját bevallása szerint már nem gyakorolja annyit a szabadrúgásokat, mint régebben, de a technikája nem kopott meg.

– Ez olyan, mint a tenisz, sokat kell gyakorolni a teljes mozdulatsort, csak a lábaddal – mondta a török sztár a szabadrúgásokról. – Amikor Hamburgban és Leverkusenben voltam, minden áldott nap gyakoroltam a szabadrúgásokat. Amióta az Internél vagyok, ezzel leálltam, mert az olasz futball annyira taktikus, hogy van más dolgom is, de a technikám még mindig a régi.

Bundesliga-játékosok és egy török csillag a Benficából

Vannak még Bundesliga-játékosok is a török keretben, Salih Özcan a Borussia Dortmund, Atakan Karazor a Stuttgart, Can Uzun pedig az Eintracht Frankfurt játékosa. Utóbbi támadó középpályásként a vele egykorú, szintén 19 éves ifjabb Lisztes Krisztián egyik riválisa lehetne, de miközben Uzun 17 Bundesliga-meccsen már négy gólt szerzett az idényben, a magyar játékos eddig csak a negyedosztályú frankfurti tartalékok között futballozott.

Klasszikus értelemben nem topligás légiós, mégis az egyik legtöbbre tartott török játékos jelenleg Kerem Aktürkoglu, aki a portugál kirakatcsapatnál, a Benficánál azért nincs rossz helyen.

A 26 éves balszélső tavaly szeptemberben 12 millió euróért igazolt Lisszabonba a Galatasaraytól, lényegében az ő pótlására igazolta le az isztambuli csapat Sallai Rolandot, aki Aktürkoglu hetes mezét is megörökölte. A magyar válogatott kulcsfiguráját a törökök előszeretettel mérik össze a nagy előddel, aki a búcsúzó galatás idényében 15 gólt és kilenc gólpasszt tett le az asztalra – ettől Sallai számai egyelőre jelentősen elmaradnak (3/0).

A Galatasaray török sztárja Sallai Roland fizetését akarta

És persze ott vannak a török elitklubok játékosai is: a Besiktas kettő, a Fenerbahce öt, a Galatasaray hat labdarúgót ad a magyarok elleni keretbe. Sallai tehát több klubtársával is összefuthat a pályán, közülük is érdemes kiemelni Yunus Akgünt, akiről januárban azt kürtölte szét a török sajtó, hogy ugyanazt a fizetést szeretné megkapni, amit a Galatasaray a magyar játékosnak is megad, azaz állítólag évi 2,5 millió eurót. A 24 éves szélső a követelés jogosságát az idénybeli 11 góljával és nyolc gólpasszával támaszthatja alá, amivel a Galata egyik húzóembere.

A török neveket elnézve Marco Rossi óvatossága nem alaptalan, de a közelmúltbeli magyar sikerek sem a véletlen művei voltak. Az isztambuli meccs után a visszavágót vasárnap Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.

Nemzetek Ligája, rájátszás, első meccs, csütörtök:

Törökország–Magyarország 18.00 (tv: M4 Sport)