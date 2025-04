Arne Slot nem ezen a hétvégén számít a Liverpool bajnoki címére

Szoboszlai Dominik már vasárnap angol bajnok lehet a Liverpool tagjaként, magyar futballista még sohasem dicsekedhetett ezzel a címmel. Ehhez az kell, hogy a csapata a Premier League 33. fordulójában nyerjen Leicesterben a 19. helyezett hazai csapat ellen vasárnap délután, az egyetlen még gyakorlatilag is esélyes Arsenal pedig kikapjon a tabellán a 18. helyen álló Ipswich otthonában. Ez utóbbira nem érdemes nagy pénzben fogadni, ezért Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a péntek délelőtti sajtótájékoztatón elárulta, egyáltalán nem készül még az ünneplésre.

Arne Slot boldog, hogy a Liverpool meg tudta tartani Virgil van Dijkot (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

– A gondolataim egyáltalán nem ezen járnak. A Leicesterről és a csapatunkról szólnak, arról, hogy miként fejlődjünk, mit tehetünk még jobban. A hét első felében azon dolgoztunk, hogy a West Ham elleni meccs hibáit kijavítsuk, most pedig már konkrétan a Leicesterre készülünk, az ellene alkalmazni kívánt játékot gyakoroljuk.

Ezután arról beszélt, hogy ő edzőként a mának él, kizárólag a következő meccsig tekint előre, ezért még nem foglalkoztatja, hogy a Liverpool hamarosan bajnoki címet ünnepelhet, és szerinte ez nem ezen a hétvégén történik meg. Arne Slot szerint a Premier League-ben nincsenek könnyű meccsek, ezért minden találkozóra maradéktalan összpontosítással kell készülni és pályára menni. A várható összeállításról nem szólt, viszont faggatták a várható nyári változásokról.

Arne Slot együtt akarja tartani a Liverpoolt

– Tavaly nyáron lényegében nem történt változás a keretben, és szerintem nem is mentünk lefelé, sőt. Abban a véleményben is van igazság, hogy minél tovább játszik együtt egy csapat, annál nagyobb sikereket ér el. A csapat magját szeretnénk együtt tartani, ameddig csak lehet, és általában véve nem árt, ha egy-két új játékossal új energiát kap a csapat.

Konkrétan szólt arról, mennyire fontos, hogy Mohamed Szalah után Virgil van Dijk is meghosszabbította a szerződését.

– Ez azt mutatja, hogy valóban meg akarjuk tartani a legjobb játékosainkat, azokat, akik sorozatban sok éven át nagyszerű szezont játszottak.

Az pedig, hogy képesek vagyunk megtartani őket, amikor szabadügynökökké válnak, szerintem elárulja, milyen ambícióink vannak a következő évekre. Nagyon boldog vagyok, hogy mindketten hosszabbítottak,

egy hete Szalahot már méltattam, és most el kell mondanom, hogy Virgil rendkívül fontos volt számunkra a védekezésben, a támadásban és az öltözőben is, mert nagyszerű személyiség és nagyszerű futballista.