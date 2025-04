Virgil van Dijk jövőjéről hivatalos bejelentést tett a Liverpool

A 80-szoros holland válogatott védő 2018 januárjában igazolt Liverpoolba, ahol az angol együttessel az elmúlt évek alatt Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát, klubvilágbajnokságot, angol bajnokságot, két FA-kupát, Angol Szuperkupát és két Ligakupát is nyert már. Az eddigi szerződése 2025 nyarán járt volna le, de miután a múlt héten Mohamed Szalah, úgy most a sajtóhíreknek megfelelően Virgil van Dijk is hosszabbított a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató együttessel.

Virgil van Dijk marad a Liverpool játékosa (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Virgil van Dijk szerződést hosszabbított a Liverpoollal

Az a közleményből nem derült ki, hogy a holland középhátvéd mennyi időre írta alá az újabb szerződését a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató angol klubbal, de az ő nyilatkozata alapján 2027 nyaráig szól az új kontraktusa – akárcsak Szalah szerződése.

– Nagyon boldog, nagyon büszke vagyok és rengeteg érzelem van most bennem, amikor erről beszélek. Egyszerűen hihetetlen az egész út, amit eddig megtettem karrierem során és most további két évvel meghosszabbíthatom ezt, az csodálatos. Mindig a Liverpool járt a fejemben, nem volt kétséges, hogy ez a megfelelő helyen nekem és a családomnak. Egy vagyok a Liverpoollal, szeretem a várost, szeretem a klubot, szeretem a szurkolókat és a csapattársaimat. Szeretek mindent, ami a Liverpoolt megtestesíti – nyilatkozta a klubja honlapjának a hátvéd.

A 33 éves Van Dijk az elmúlt bő hét évben 314 tétmérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, és ezeken 27-szer volt eredményes. Négy alkalommal volt ott az év Premier League-álomcsapatában, 2023 óta pedig a csapatkapitányi karszalagot is ő viseli.

A Liverpool kulcsjátékosai közül még az angol válogatott Trent-Alexander Arnoldnak jár le a szerződése a nyáron, sajtóhírek szerint ő viszont a Real Madrid játékosa lehet.