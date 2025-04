Kerkez Milos érzelemkitöréséről megosztotta a videót a Bournemouth + videó

Kerkez Milos már a találkozó előtt is a fókuszba került. Az X-en 1,1 millió követő Anfield Watch portálon megjelent egy egy írás, amely azt taglalta, hogy a magyar válogatott 21 éves balhátvédje még közelebb került ahhoz, hogy a Liverpool csapatához igazoljon, mert a Bournemouth megtalálta az utódját. Később az ugyancsak liverpooli DaveOCKOP pedig arról írt a The Athletic mindig jól értesült újságírója, David Ornstein információira hivatkozva, hogy Kerkez Milos iránt a Liverpool mellett a Manchester City, a Napoli és az AC Milan is érdeklődik.

Kerkez Milos nagy erőssége a Bournemouth csapatának Fotó: Glyn Kirk/AFP

Kerkez Milos nagy jelenete

Nos, az biztos, hogy Kerkez a Fulham ellen 1-0-ra megnyert meccsen is jól játszott, és íme a bevezetőkben említett jelenet, a Cseresznyések X-oldala a szerelést és az azt követő érzelemkitörést is megosztásra érdemesnek találta: